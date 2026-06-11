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अजित पवारांच्या निधनानंतरही यंत्रणांना शहाणपण नाहीच? सुनेत्रा पवारांच्या विमानात बिघाड; मुंबई एअरपोर्टवर...

Sunetra Pawar Plane Issue: राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या सेवेत असलेल्या विमानासंदर्भात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. नेमकं घडलं काय जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 11, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:40 PM IST
अजित पवारांच्या निधनानंतरही यंत्रणांना शहाणपण नाहीच? सुनेत्रा पवारांच्या विमानात बिघाड; मुंबई एअरपोर्टवर...

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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