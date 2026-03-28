Ajit Pawar : 'काळ पुढे सरकतोय, पण...' अजित पवारांना जाऊन 2 महिने झाले, सुनेत्रा पवारांनी भावनांना वाट करुन दिली

Sunetra Pawar Post on Ajit Pawar Death : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं विमान अपघातात निधन होऊन आज 28 मार्च रोजी दोन महिने झाले. अजित पवारांचं जाणं हे संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी दुःखद घटना आहे. असं असताना त्यांच्या पत्नी आणि राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी भावनिक पोस्ट केली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 28, 2026, 05:17 PM IST
राज्याचे उपमुखमंत्री अजित पवार यांचं 28 जानेवारी रोजी बारामतीत विमान अपघातात निधन झालं. अजित पवारांचं असं अचानक जाणं त्यांच्या कुटुंबासोबतच संपूर्ण महाराष्ट्राला चटका लावणारं होतं. आजही अजित पवार आपल्यात नाहीत ही गोष्ट मान्य करायला मन धजावत नाही. असं असताना आज त्यांना जाऊन 2 महिने पूर्ण झाले. अजित पवारांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी आपल्या भावनांना वाट करुन दिली आहे. त्यांनी एक भावुक पोस्ट शेअर केली आहे. 

काय म्हणाल्या सुनेत्रा पवार?

सुनेत्रा पवार यांनी X वर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलंय की, काळ पुढे सरकला असला तरीही आजही तुमच्या आठवणीत गुंतून आहे. दररोज राजकीय आणि सामाजिक कार्यात अजित पवारांचं अस्तित्वही जाणवत असल्याचं त्या म्हणाल्या. 

सुनेत्रा पवारांची पोस्ट जशीच्या तशी

दादा,
आज तुम्हाला जाऊन दोन महिने पूर्ण झाले. काळ पुढे सरकतोय, पण मन अजूनही तुमच्याच आठवणींमध्ये गुंतून राहिले आहे. प्रत्येक क्षणी तुमची उणीव प्रकर्षाने जाणवते आणि त्याचवेळी दैनंदिन राजकीय व सामाजिक कामकाजात तुमचे अस्तित्वही जाणवत राहते.

तुमच्यातील लोकाभिमुख - विकासाभिमुख व्यक्तिमत्व, सर्वसामान्यांशी असलेली जिव्हाळ्याची नाळ, कामासाठीची झपाटलेली वृत्ती आणि प्रत्येक निर्णयामागची दूरदृष्टी हे सगळेच मला कायम मार्गदर्शन करण्याचे काम करतील. तुम्ही केवळ एक नेते नव्हता, तर असंख्य लोकांच्या आयुष्यात विश्वास, बळ आणि आशा निर्माण करणारे आधारस्तंभ होता. तुमच्यामुळे अनेकांना दिशा मिळाली, संधी मिळाली आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची ताकद मिळाली.

शिव-शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या विचारांवर चालणाऱ्या आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस परिवाराची वाटचाल तुमच्या प्रेरणेनेच अखंड सुरू आहे. लोककल्याणासाठी निर्णय घेताना या परिस्थितीत तुम्ही काय केले असते, हा विचार मनात ठेवून मी प्रत्येक पाऊल उचलण्याचा प्रयत्न करते.

तुमच्या अनुपस्थितीत निर्माण झालेली पोकळी कधीच भरून निघणार नाही, ही जाणीव मनाला कायम टोचत राहते. पण तुम्ही दिलेली शिकवण, तुमचे विचार आणि तुमचा वारसा हेच आता पुढचा मार्ग उजळवणारे दीप आहेत. तुमच्यासोबत घालवलेला प्रत्येक क्षण, प्रत्येक संवाद आणि प्रत्येक आठवण मनात कायमची कोरलेली आहे. तुमच्या शब्दांमधील ताकद मला उभे राहण्याची ऊर्जा देते.

दादा, तुमची उणीव शब्दांत मांडणे अशक्य आहे. पण तुमची स्वप्ने, तुमचे कार्य आणि तुमचे विचार पुढे नेण्याचा निर्धार मी कायम मनाशी जपेन. तुम्ही दाखवलेली दिशा आणि दिलेली मूल्ये हीच आमची प्रेरणा आणि मार्गदर्शक राहतील.
भावपूर्ण आदरांजली 

राजकीय वारसा

अजित पवारांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांनी राज्याची जबाबदारी स्वीकारली. पदभार स्वीकारताना मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात दादांच्या प्रतिमेला अभिवादन करताना त्या कमालीच्या भावूक झाल्या होत्या. जनतेचे "दादा" एका ब्लॉगमध्ये त्यांनी नमूद केले की, "माझे पती फक्त कुटुंबाचे नव्हते, तर तो संपूर्ण महाराष्ट्राचे 'दादा' होते. त्यांच्या जाण्याने केवळ माझे कुटुंबच नाही, तर महाराष्ट्रानेही एक कर्ता पुरुष गमावला आहे"

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 

