English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Kolhapur News: गर्भवती महिलांच्या आरोग्याशी खेळ? पोषण आहारात मृत बेडूक आढळल्याने खळबळ

Kolhapur Updates: कोल्हापूरातील गर्भवती महिलाच्या आरोग्याशी स्पष्ट खेळ चाललाय, असे दिसून येत आहे. यावेळी एका आंगणडवाडीत गर्भवती महिलांना मिळणाऱ्या पोषण आहारात मृत बेडूक आढळ्याने खळबळ उडाली

प्रिती वेद | Updated: Mar 7, 2026, 11:24 AM IST
Kolhapur News: गर्भवती महिलांच्या आरोग्याशी खेळ? पोषण आहारात मृत बेडूक आढळल्याने खळबळ
(photo Credit- Social Media)

कोल्हापूर जिल्ह्यातील गगनबावडा तालुक्यातील चौगुलेवाडी येथे अंगणवाडीतून दिल्या जाणाऱ्या गर्भवती महिलांच्या पोषण आहाराबाबत धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. गर्भवती मातांसाठी देण्यात आलेल्या पोषण आहाराच्या पाकिटात मृत बेडूक आढळल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. या घटनेमुळे स्थानिक नागरिक, लाभार्थी महिला आणि आरोग्य यंत्रणा चिंतेत पडली आहे. राज्यभर पोषण आहाराचा पुरवठा एकाच ठेकेदाराकडून होत असल्याने या घटनेमुळे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. चौगुलेवाडीतील या प्रकारानंतर अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या निकषांबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

चौगुलेवाडीतील अंगणवाडीत धक्कादायक प्रकार

गगनबावडा तालुक्यातील चौगुलेवाडी येथे अंगणवाडीतून गर्भवती महिलांना पोषण आहाराचे पॅकेट वितरित करण्यात आले होते. मात्र एका महिलेला मिळालेल्या पाकिटात मृत बेडूक आढळून आल्याने सर्वजण हादरले. हा प्रकार समोर येताच गावात संतापाची लाट पसरली. गर्भवती महिलांच्या आरोग्याशी असा निष्काळजीपणा होत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

गर्भवती महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न

अंगणवाडीमार्फत गर्भवती महिला आणि लहान मुलांना पोषण आहार दिला जातो, जेणेकरून त्यांचे आरोग्य चांगले राहावे. मात्र अशा प्रकारामुळे महिलांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. पोषण आहारातच अशा घाणेरड्या गोष्टी आढळल्याने अनेक महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

पॅकेजिंग प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह

राज्यात पोषण आहाराचा पुरवठा एका ठेकेदारामार्फत केला जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे पॅकेजिंगच्या वेळी ही बेडकी पाकिटात कशी गेली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. उत्पादनाच्या ठिकाणी स्वच्छतेचे नियम आणि अन्न सुरक्षा मानके काटेकोरपणे पाळले जातात का, याबाबतही शंका व्यक्त केली जात आहे.

ही घटना समोर आल्यानंतर स्थानिक नागरिक आणि ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच पोषण आहार तयार करण्याच्या प्रक्रियेची तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. अंगणवाडी लाभार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

हे ही वाचा: Pune Crime: अर्धनग्नावस्थेत आढळला महिलेचा कुजलेला मृतदेह, रात्री 11 वाजता घडली कापरे भरवणारी घटना

ठेकेदारावर कारवाईची मागणी

या प्रकारानंतर संबंधित ठेकेदारावर कडक कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. पोषण आहाराच्या उत्पादन आणि पॅकेजिंग प्रक्रियेत निष्काळजीपणा झाल्यास भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदारांवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
kolhapur newsanganwadiDead frognutrition foodpregnant women

इतर बातम्या

Petrol Diesel Price Today: युद्धाचा परिणाम! देशात पेट्रोल-ड...

भारत