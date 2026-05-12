/पुण्यात खळबळ! मुद्रांक विक्रेत्याने आयुष्य संपवले पण 13 जणांना अडकवले; पोलिसांना एका वहीत सापडला मोठा पुरावा

पुण्यात मुद्रांक विक्रेत्याची आत्महत्या केली आहे. या प्रकरणी 13 जणांविरोधात दौंड पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे.
Pune Crime News : पुण्याच्या दौंड मध्ये एका मुद्रांक विक्रेत्याने सोमवारी राहत्या घरात गळफास घेत आत्महत्या केली आहे. आर्थिक गुंतवणुकीतून ही घटना घडली आहे. विवेक शंकर गटने असं आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीचं नाव असून या प्रकरणी दौंड पोलीस ठाण्यात 13 जणांविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.
संजय भिमराव बारवकर दौंड , अरीफ शमशुददीन शेख दौंड, प्रकाश आबाजी भालेराव दौंड , अख्तर अहमद शेख दौंड, आदित्य सुधीर जगताप (पुणे ) ,शंकर रमेश वाघमारे दौंड, राजू भीमराव बारवकर, शितोळे , सोनवणे , चोप्रा , कुलकर्णी (मॅडम) , शिंदे , मुल्ला (मुंबई) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. पोलिसात दाखल केलेल्या फिर्यादीनुसार संबंधित प्रकरणातील आरोपींनी विवेक शंकर गटने यांना त्यांच्या ओळखीतील काही व्यक्ती फायनान्स कंपनीचे कर्मचारी आहेत असे सांगून त्यांच्याकडून वेळोवेळी काही पैसे आणि सोन्याच्या मौल्यवान वस्तू घेतल्या मात्र त्या परत केल्या नाहीत. आणि याच कारणातून विवेक गटने यांनी आत्महत्या केल्या असून संबंधित आरोपींची नावे त्यांनी एका त्यांच्याकडील वहीत लिहिल्याची माहिती आहे. यावरून दौंड पोलिसात या तेरा व्यक्तींविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पुण्यातील प्रादेशिक मनोरुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सनी सोनवणे (वय २९, मूळ रा. बारामती) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मिशी वाढण्यासाठी केमिकल लावल्यानंतर त्याची मिशी गळून पडली होती. या घटनेमुळे तो प्रचंड नैराश्यात गेला होता. त्यानंतर त्याच्यावर हायपर सायकोसिस या आजारावर उपचार सुरू होते. दोन दिवसांपूर्वी त्याला येरवडा येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. सायंकाळी पाचच्या सुमारास रुग्णालयातील कर्मचारी चहा-नाश्ता देण्यासाठी गेले असता, सनी याने खिडकीला पायजमा अडकवून गळफास घेतल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर रुग्णालय प्रशासनाने तातडीने पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ससून सर्वोपचार रुग्णालयात पाठवला आहे. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आला आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, पुढील तपास सुरू आहे. मनो रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. श्रीनिवास कोलोड यांनी ही माहिती दिली.
मुंबईच्या जे जे रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरने आत्महत्या केली आहे. डॉक्टर अभयसिंग नरसिंग मोरे ( वय 25) असे आत्महत्या करणाऱ्या डॉक्टरचे नाव आहे. डॉक्टर अभयसिंग नरसिंग मोरे पहिल्या वर्षात शिकत होते. निवासी डॉक्टर म्हणून ते येथे कार्यरत होते. जे जे रुग्णालयातील हॉस्टेलमध्ये गळफास घेत आत्महत्या केली. मागच्या काही महिन्यात कधीही दांडी न मारलेले अभय सिंग आज 12 वाजून गेले तरी रुग्णालयात आले नाही म्हणून डिपार्टमेंट मधील डॉक्टरांनी हॉस्टेलवर जाऊन पाहिले असता तिथे गेल्यावर अभय सिंग यांनी फॅन ला गळफास घेतल्याचे आढळून आले. डॉ अभय सिंग मोरे हे धाराशिव येथील असून मागच्या काही महिन्यापासून JJ रुग्णालयात प्रॅक्टिस करत होते.
अकोल्यात धाबा रोडवर दोन व्यक्तींचे मृतदेह एकाच दोरीने झाडाला टांगलेल्या अवस्थेत आढळल्याने खळबळ उडाली. या घटनेमुळे आत्महत्या की घातपात असा प्रश्न उपस्थित झाला. परिसरातील नागरिकांकडून घातपाताची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. पोलिसांकडून सर्व बाजूंनी तपास सुरू असून शवविच्छेदन अहवालानंतर मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होईल.