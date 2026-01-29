राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या तारखा बदलल्याने शिक्षक मोठ्या अडचणीत; शिक्षकांच्या करिअरचा प्रश्न

Jilha Parishad And Panchayat Samiti Elections 2026 : उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अकाली, अनपेक्षित निधनानं संपूर्ण महाराष्ट्र हळहळला आहे. पवार कुटुंबासह अख्खा महाराष्ट्र शोकसागरात बुडाला आहे.राज्य शासनाकडून 3 दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला. दुखवट्यामुळे निवडणूक आयोगाने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या तारखा बदलल्याने शिक्षक मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. शिक्षकांच्या करिअरचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्यात 7 फेब्रुवारीला होणा-या झेडपी आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत.आता 5 ऐवजी 7 फेब्रुवारीला निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. तर, 9 फेब्रुवारीला मतमोजणी पार पडणार आहे. तारखा बदलल्याने शिक्षक अडचणीत सापडले आहेत. 7 आणि 8 जानेवारीला CTET परीक्षा होणार आहेत. यामुळे इलेक्शन ड्युटी लागल्यास परीक्षेला जायचे कसे असा प्रश्न शिक्षकांना पडला आहे. या संदर्भात मुख्याध्यापक संघटना उत्तर विभाग अध्यक्ष मुंबई अनिल बोरनारे यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवले आहे.
प्रति,
मा. राज्य निवडणूक आयुक्त महोदय,
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग,
मुंबई, महाराष्ट्र.
विषय : CTET परीक्षेस बसलेल्या शिक्षकांना जि.प. व पंचायत समिती निवडणूक कर्तव्यातून तात्पुरती सवलत देणेबाबत....
महोदय,
सविनय नम्र निवेदन असे की, राज्यात होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षक वर्गाशी संबंधित एक अत्यंत महत्त्वाचा व तातडीचा प्रश्न आपल्या निदर्शनास आणून देत आहोत.
राज्यातील सदर निवडणुकीची तारीख पूर्वी दिनांक ०५/०२/२०२६ अशी निश्चित करण्यात आली होती. तथापि, राज्याचे मा. उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार यांच्या दुःखद निधनामुळे निवडणूक कार्यक्रमात बदल करून मतदान दिनांक ०७/०२/२०२६ असा जाहीर करण्यात आलेला आहे. या बदलामुळे अनेक शिक्षकांसमोर अनपेक्षित प्रशासकीय व व्यावसायिक अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार देशातील सर्व कार्यरत शिक्षकांनी निश्चित कालावधीत शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET/CTET) उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. या आदेशाचे पालन करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील मोठ्या संख्येने शिक्षकांनी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) देण्यासाठी अर्ज केलेले आहेत. सदर परीक्षा दिनांक ०७/०२/२०२६ व ०८/०२/२०२६ रोजी देशभर विविध केंद्रांवर आयोजित करण्यात येत आहे.
या परीक्षेची केंद्रे ही बहुतांश शिक्षकांना त्यांच्या कार्यस्थळापासून लांब — जसे की मुंबई, पुणे तसेच इतर जिल्ह्यांतील शहरी भागात — देण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे संबंधित शिक्षकांना एक दिवस आधी प्रवास करणे, निवासाची व्यवस्था करणे व वेळेत परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहणे अत्यावश्यक ठरते.
अशा परिस्थितीत, जर संबंधित शिक्षकांची निवडणूक कर्तव्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली तर पुढील गंभीर परिणाम संभवतात:
1. CTET परीक्षेस अनुपस्थित राहण्याची वेळ येणे – ही परीक्षा वर्षातून मर्यादित वेळा घेतली जाते. एक संधी हुकल्यास शिक्षकांना पुन्हा दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागते.
2. सेवाभविष्यावर परिणाम – शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे ही सेवा सुरक्षितता, पदोन्नती व शैक्षणिक पात्रतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची अट आहे.
3. न्यायालयीन निर्देशांचे पालन करण्यात अडथळा – सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे शिक्षकांसाठी बंधनकारक असताना शासकीय कर्तव्यामुळेच त्यांना परीक्षेस बसता न येणे ही विसंगत स्थिती ठरेल.
4. मानसिक व प्रशासकीय ताण – निवडणूक कर्तव्य व परीक्षा यांचा ताण एकत्र आल्यास शिक्षकांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक कर्तव्य ही निःसंशयपणे अत्यंत महत्त्वाची लोकशाही जबाबदारी आहे; तथापि, शिक्षण क्षेत्राशी निगडित राष्ट्रीय स्तरावरील पात्रता परीक्षा हीसुद्धा तितकीच महत्त्वाची व बंधनकारक बाब आहे. दोन्ही जबाबदाऱ्या एकाच दिवशी आल्याने शिक्षकांपुढे “कर्तव्य विरुद्ध करिअर” अशी अडचणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, जी टाळणे प्रशासनाच्या अधिकारात आहे.
त्या अनुषंगाने, आपणास विनम्र विनंती करण्यात येते की —
CTET परीक्षेस बसण्याचे प्रवेशपत्र (Admit Card) सादर करणाऱ्या शिक्षकांना दिनांक ०७/०२/२०२६ व ०८/०२/२०२६ या कालावधीत निवडणूक कर्तव्यातून तात्पुरती सवलत देण्यात यावी
किंवा
त्यांची नियुक्ती पर्यायी कर्मचाऱ्यांमार्फत बदलून देण्यात यावी.
ही सवलत केवळ प्रत्यक्ष परीक्षेस बसणाऱ्या शिक्षकांपुरती मर्यादित ठेवता येईल, त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही; उलट शिक्षकांना न्याय मिळेल व प्रशासनाबद्दल सकारात्मक विश्वास दृढ होईल.
आपण सदर मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक, न्याय्य व सकारात्मक विचार करून तातडीने आवश्यक आदेश द्यावेत, ही नम्र विनंती.