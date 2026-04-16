English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय; उच्च न्यायालयातील वकिलांकडून महाराष्ट्र सरकारला नोटीस

रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयातील वकिलांकडून महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावण्यात आली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 16, 2026, 11:34 PM IST
Maharashtra Makes Marathi Mandatory For Taxi And Auto Drivers : 1 मे पासून मुंबईतील रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य करण्यात येणार आहे. चालकांना मराठी लिहिता वाचता येतं का? याची पडताळणी करण्यात येणार आहे, तसंच ज्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी येणार नाही. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे. या निर्णयाविरोधात मुंबईतील उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणारे अॅड. फैय्याज आलम शेख यांनी महाराष्ट्र शासनाविरोधात सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 च्या कलम 80 तसेच भारतीय संविधानाच्या कलम 226 अंतर्गत अंतिम कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.

परिवहन मंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन), परिवहन विभागाचे सचिव आणि राज्य परिवहन आयुक्त यांना ही नोटीस देण्यात आली आहे. या नोटीसमध्ये 1 मे 2026 (महाराष्ट्र दिन) पासून लागू होणाऱ्या ऑटो-रिक्षा व टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा (वाचन, लेखन व संभाषण) अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले असून, तो निर्णय मनमानी, भेदभावपूर्ण व असंवैधानिक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

नोटीसमधील मुख्य मुद्दे 

सर्व चालकांना आरटीओसमोर मराठी भाषेची चाचणी देणे बंधनकारक.
मिरा-भाईंदर येथे पायलट तपासणी सुरू; काही चालक मराठीत संवाद साधू शकले नाहीत.
चाचणीत अपयश आल्यास परवाना/परमिट रद्द होण्याची शक्यता.
कायदेशीर आक्षेप 
संविधानातील कलम १४, १५, १९(१)(ग) व २१ अंतर्गत हक्कांचे उल्लंघन.
स्थलांतरित व गिग कामगारांवर भेदभाव.
दिव्यांग व्यक्तींसाठी कोणतीही सवलत नाही.
मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या अधिकाराबाहेरचा निर्णय.
२०१७ मधील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष.
मागण्या 
मराठी चाचणी तात्काळ स्थगित करावी.
भाषेच्या आधारावर कोणतीही कारवाई करू नये.
दिव्यांग चालकांना सवलती द्याव्यात.
लागू करायचे असल्यास किमान १२ महिन्यांचा कालावधी व मोफत प्रशिक्षण द्यावे.
शासनाला १५ दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले असून, अन्यथा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Maharashtra Makes Marathi Mandatory For Taxi And Auto DriversDecision to make Marathi language compulsory for rickshaw and taxi driversNotice to Government of MaharashtraHigh Court Advocatesरिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा अनिवार्य

