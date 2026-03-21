  • कॅप्टन खरात यांच्याशी माझी ओळख केवळ..., व्हायरल फोटोवर दीपक केसरकरांनी पहिल्यांदाच दिलं स्पष्टीकरण

Deepak Kesarkar on Ashok Kharat : कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणावर शिवसेना नेते दीपक केसरकरांनी पहिल्यांदा प्रतिक्रिया दिली आहे. मी मुंबईच्या बाहेर असल्याने काही खुलासे करु शकलो नाही असं म्हणत केसरकरांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 21, 2026, 06:06 PM IST
महिला लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी भोंदूबाबा अशोक खरातला पोलिसांनी अटक केली आहे. यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी घडामोड पाहायला मिळाली. आरोपी अशोक खरातसोबत अनेक राजकारण्यांचे संबंध असल्याचे दिसून आले. यामध्ये शिंदे गटाचे शिवसेना नेते दीपक केसरकरांचा देखील एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या फोटोबाबत दीपक केसरकरांनी पहिल्यांदा स्पष्टीकरण दिलं आहे. कॅप्टन खरात यांना ज्या गंभीर आरोपाखाली अटक झाली आहे, त्या कृत्याचा मी तीव्र शब्दात निषेध करतो. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन न्यायालय योग्य तो निर्णय घेईलच, असं दीपक केसरकर म्हणाले. 

​ओळख नेमकी कशी?

कॅप्टन खरात यांच्याशी माझी ओळख केवळ राजकीय किंवा वैयक्तिक कारणातून नाही, तर सिन्नर येथील ईशानेश्वर मंदिराच्या कामामुळे झाली. या मंदिराच्या रस्त्यासाठी त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे आमची भेट झाली होती.

​ज्योतिषशास्त्रातील अभ्यास अन् बरंच काही

खरात यांचा ॲस्ट्रॉनॉमी (खगोलशास्त्र/ज्योतिषशास्त्र) मध्ये चांगला अभ्यास असल्याने माझ्यासारख्या अनेक लोकांची त्यांच्याशी केवळ त्या विषयापुरती ओळख आहे.समाज माध्यमांवर फिरत असलेले फोटो हे ईशानेश्वर मंदिराच्या कामाच्या संदर्भातील किंवा त्यांच्या मुलीच्या लग्नातील आहेत. एखाद्या ओळखीच्या व्यक्तीच्या निमंत्रणावरून लग्नाला जाणे किंवा शुभेच्छा देणे हा सामाजिक शिष्टाचार आहे, त्याचा वैयक्तिक प्रकरणांशी संबंध जोडू नये.

​संजय राऊत यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर

 संजय राऊत यांनी केलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत. कॅप्टन खरात कधीही माझ्या कार्यालयात आलेले नाहीत, त्यामुळे ते माझे विभाग चालवत होते असे म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. माझ्या कार्यकाळात शिक्षण आणि मराठी भाषा विभागात जे ऐतिहासिक निर्णय झाले, ते क्वचितच इतर कोणत्याही मंत्र्यांच्या काळात झाले असतील. त्यामुळे विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे चुकीचे आहे. ​मीडियाला विनंती करत दीपक केसरकर म्हणाले की, केवळ फोटोंच्या आधारे कोणत्याही राजकीय व्यक्तीचा या प्रकरणाशी संबंध जोडून चुकीची प्रसिद्धी देऊ नये, ही नम्र विनंती.

नेत्यांच्या भेटी आणि 'गुरु' म्हणून स्थान

अशोक खरात मर्चंट नेव्हीतून निवृत्त झाल्यानंतर स्वतःला 'कॉस्मॉलॉजी एक्स्पर्ट' आणि अंकशास्त्रज्ञ म्हणवून घेत असे. अनेक बडे नेते आपल्या राजकीय भविष्याबद्दल सल्ला घेण्यासाठी त्याच्याकडे जात असत. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांचे खरातसोबतचे फोटो व्हायरल झाल्यानंतर वादाला तोंड फुटले. चाकणकर यांनी खरातला आपले 'गुरु' मानले होते, मात्र या वादामुळे त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि दीपक केसरकर यांनी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये खरातच्या 'ईशानेश्वर मंदिरा'ला भेट दिली होती. विरोधकांनी असा आरोप केला आहे की, खरातचा राजकीय प्रभाव इतका होता की तो प्रशासकीय कामांत आणि बदल्यांमध्येही हस्तक्षेप करत असे. खरातच्या 'शिवनिका संस्थान'साठी दारणा धरणातून ३९ लाख लिटर पाणी आरक्षित करण्याच्या निर्णयावरूनही आता प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. हे काम राजकीय दबावाखाली झाल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता राज्य सरकारने विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले आहे. हे पथक खरातचे राजकीय नेत्यांशी असलेले आर्थिक व्यवहार आणि जमिनीच्या व्यवहारांची चौकशी करत आहे.

