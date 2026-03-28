अशोक खरातच्या कुटुंबाच्या काळजीच्या विधानावरून दीपक केसरकरांचं घूमजाव, म्हणाले....

भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरण गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात गाजत आहे. असं असताना शिवसेना नेते आणि मंत्री दीपक केसरकर फोटो आणि एका वक्तव्यामुळे चर्चेत आले आहेत. झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट' या मुलाखतीत त्यांनी भावना दुखावल्या असतील तर शब्द मागे घेतो, असं म्हटलं आहे.
भोंदूबाबा अशोक खरात यांचं प्रकरण बाहेर आल्यावर कॅप्टनसोबत वेगवेगळ्या नेत्यांचे फोटो समोर आले आहेत. यामध्ये सर्वात आधी माजी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर आणि शिंदे गटाचे माजी मंत्री दीपक केसरकर यांचे फोटो देखील व्हायरल झाले आहेत. या सगळ्या प्रकरणावर दीपक केसरकरांनी झी 24 तासच्या'टू द पॉईंट'मुलाखतीत अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिले आहेत.
या प्रकरणाची चौकशी होत असताना दीपक केसरकरांनी अशोक खरातच्या कुटुंबाबाबत असंवेदनशील वक्तव्यावरुन केसरकरांनी माघार घेतली आहे. टू द पॉईंट जाब विचारताच केसरकरांचं घूमजाव पाहायला मिळत आहे. भावना दुखावल्या असतील तर शब्द मागे घेत असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली आहे.
अशोक खरातवर कारवाई होत असतानाच्या त्याच्या कुटुंबीयांची काळजी वाटते असं माजी मंत्री दीपक केसकरांनी म्हटलं होतं. या वक्तव्यावर टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या मुलाखतीत केसरकरांना जाब विचारण्यात आला. दीपक केसरकरांना खरातबाबत एवढी सहानुभूती कशाला असा थेट टू द पॉईंट जाब विचारण्यात आला. दीपक केसरकरांना त्यांची चूक लक्षात येताच त्यांनी कुणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर त्या शब्दावरुन माघार घेत असल्याचं सांगितलं. आपला बोलण्याचा तसा हेतू नव्हता असं दीपक केसरकरांनी सांगितलं.
अशोक खरातनं ईशान्येश्वर मंदिरात दुष्कृत्य केली त्यामुळं यापुढं ईशान्येश्वर मंदिराची पायरी चढणार नाही असा निर्धार माजी मंत्री दीपक केसरकर यांनी केलाय. दीपक केसरकर यांनी झी २४ तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत ईशान्येश्वर मंदिराशी असलेल्या संबंधाबाबत स्पष्टीकरण दिलं. आपण शंकराचे भक्त आहोत त्यामुळं मंदिरात भाविक म्हणून दर्शनासाठी जात असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. पण खरातने केलेल्या दुष्कृत्यांची माहिती निदर्शशनास आणून दिल्यानंतर त्या मंदिरात परत जाणार नाही असं सांगितलं.
अशोक खरात प्रकरण अत्यंत घृणास्पद असल्याची प्रतिक्रिया, दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. या प्रकरणात आपली राजकीय द्वेषातून बदनामी केली जात असल्याची टीका केसरकर यांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षावर केली. दीपक केसरकरांनी पत्रकार परिषदेत हा गंभीर आरोप केला. "महिलांना फसवल्याप्रकरणी शिक्षा व्हावी" अशी मागणी केसरकरांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे. अघोरी पूजा कधीच केली नाही असं देखील केसरकर म्हणाले आहेत.