भाजपाचा करेक्ट कार्यक्रम! सांगली जिल्हा परिषदेवर महाविकास आघाडीनं विजयाची गुढी उभारली

Sangali ZP Elections : सांगली जिल्हा परिषदेमध्ये अखेर भाजपाचा करेक्ट कार्यक्रम झाला आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये अखेर महाविकास आघाडीनं अखेर झेंडा फडकवला आहे. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या संगीता पाटील यांची अध्यक्षपदी निवड झाली. तर काँग्रेसचे ऋषिकेश लाड यांची उपाध्यक्षपदी यांची निवड करण्यात आली. भाजपाच्या स्वप्नाली मासळ यांचा पराभव झालाय. महाविकास आघाडीच्या विजयानंतर कार्यकर्त्यांची गुलाल उधळून फटाक्यांची आतषबाजी केली.
सांगली जिल्हा परिषद निवडणुकीवरून आमदार जयंत पाटील आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांचे कार्यकर्ते आमने-सामने आले. जिल्हा परिषदेतल्या महाविकास आघाडीच्या विजयानंतर हा गोंधळ उडाला. गोपीचंद पडळकर बाहेर येताच जयंत पाटील समर्थकांकडून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. त्यानंतर पडळकर समर्थकदेखील आक्रमक झाले. त्यांनी जयंत पाटलांविरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. दोन्ही बाजूनं घोषणाबाजी सुरू असल्यानं वातावरण तणावपूर्ण झालं. त्यामुळे पोलिसांना मध्यस्ती करावी लागली.
सांगली जिल्हा परिषदेमध्ये भाजपाला सत्तेपासून रोखत महाविकास आघाडीने भाजपचा करेक्ट कार्यक्रम केला आहे. सांगली जिल्हा परिषदेवर महाविकास आघाडीचा झेंडा फडकवत भाजपाला जोरदार धक्का दिलाय. सांगली जिल्हा परिषद निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं नव्हतं. त्यामुळे सत्तेचा पेच निर्माण झाला होता,मात्र या ठिकाणी महाविकास आघाडीने एकत्रित येत राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाच्या एका गटाला सोबत घेऊन जिल्हा परिषदेवर सत्ता स्थापन करण्यात अत्यंत नाट्यमयरीत्या घडलेल्या घडामोडीनंतर यश मिळवले आहे.
भाजपाकडून स्वप्नाली मासाळ यांचा अध्यक्षपदासाठी तर उपाध्यक्ष पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाचे हिम्मत जाधव यांचा अर्ज महायुतीकडून दाखल करण्यात आला होता.तर महायुती सोबत राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे संजयकाका पाटील गटाचे दोन सदस्य सोबत आले होते. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार,शिवसेना ठाकरे पक्ष्याच्या 30 सदस्य संख्या झाल्याने या ठिकाणी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे चार सदस्याच्या जोरावर महाविकास आघाडीने बाजी मारली आहे.राष्ट्रवादीचे आमदार जयंत पाटील, काँग्रेस आमदार विश्वजीत कदम खासदार विशाल पाटील यांच्यासह दोन खाजगी बसेस मधून महाविकास आघाडी आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे सदस्य हे जिल्हा परिषदेमध्ये दाखल झाले होते. तर, भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटासह अजित पवार गटाचे दोन सदस्य असे 25 सदस्य निवडीसाठी जिल्हा परिषदेमध्ये दाखल झाले होते.
निवडणुकीच्या वेळी चमत्कार घडेल असा विश्वास महायुतीच्या नेत्यांना वाटत होता.मात्र अध्यक्ष पदासाठी पार पडलेल्या निवडणुकीमध्ये हात वर करून झालेल्या मतदानात अध्यक्षपदी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या संगीता पाटील तर उपाध्यक्षपदी काँग्रेसचे ऋषिकेश लाड विजय झाले आहेत, या दोघांनाही 34 मते मिळाली,ज्यामध्ये नऊ मतांनी महायुतीच्या उमेदवारांचा त्यांनी पराभव केला.