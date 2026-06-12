कोकणात पावसाची हुलकावणी; पेरण्या संकटात, बळीराजावर दुबार पेरणीची टांगती तलवार

रत्नागिरी, झी मीडिया, रविंद्र कोकाटे : दरवर्षी वेळेवर आणि दमदार हजेरी लावणाऱ्या पावसाने यंदा मात्र कोकणात दगा दिला आहे. मृग नक्षत्र सुरू होऊनही पावसाने हुलकावणी दिल्याने अखेर कोकणच्या बळीराजाच्या डोळ्यात पाणी आले आहे. रोहिणी नक्षत्रात मोठ्या आशेने केलेली भात पेरणी आता पावसाअभावी पूर्णपणे धोक्यात आली असून, शेतकऱ्यांवर थेट दुबार पेरणीचे संकट घोंगावत आहे..
कोकणात मान्सूनपूर्व आणि सुरुवातीच्या पावसाच्या भरवशावर शेतकऱ्यांनी धूळवाफेवर तसेच रोहिणी नक्षत्रात भाताची पेरणी केली होती. पेरणी होऊन आता आठ ते दहा दिवस उलटले आहेत. मात्र, अद्यापही समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. त्यातच गेल्या काही दिवसांपासून उन्हाचा चटका प्रचंड वाढला आहे.कडक उन्हामुळे शेतजमिनीला मोठ्या भेगा पडल्या असून, हजारो रुपये खर्च करून पेरलेले महागडे बियाणे मोड येण्यापूर्वीच जमिनीत करपून जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
हवामान विभागाने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी 'येलो अलर्ट' जारी केला होता. त्यामुळे मुसळधार पाऊस पडेल आणि पिकांना जीवदान मिळेल,अशी आशा शेतकऱ्यांना होती.मात्र,निसर्गाच्या लहरीपणामुळे हवामान अंदाज फोल ठरला असून पाऊस पूर्णपणे गायब झाला आहे..
"बियाणे, खते आणि मशागतीसाठी आधीच हजारो रुपयांचे कर्ज काढले आहे. आता पाऊस पडला नाही तर सर्व कष्ट पाण्यात जातील.दुबार पेरणी करायची म्हटल्यास पुन्हा पैसा आणायचा कुठून?" असा संतप्त आणि हताश सवाल स्थानिक शेतकरी विचारत आहेत..
आधीच कर्जबाजारी झालेला कोकणातील शेतकरी आता आभाळाकडे डोळे लावून चातकासारखी पावसाची प्रतीक्षा करत आहे.पावसाने अशीच ओढ दिल्यास शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होणार हे स्पष्ट आहे.या गंभीर परिस्थितीची दखल घेऊन शासनाने तात्काळ परिस्थितीचे पंचनामे करावेत आणि बळीराजाला बियाणे तसेच आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.