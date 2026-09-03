'अमित शहा हे प्राईम मिनिस्टर इन वेटिंग,पण...'; राऊतांचा फडणवीसांचे नाव घेत मोठा दावा! म्हणाले, '4 मंत्र्यांचे...'

'पंतप्रधान मोदी यांना फडणवीसांना दिल्लीत बोलवायचे आहे. मोठी जबाबदारी द्यायची आहे. संघाच्या आतल्या माहितीनुसार दिल्लीत कार्यरत नसलेल्या व्यक्तीची उपपंतप्रधान पदी नियुक्ती व्हावी, अशी संघाची भूमिका आहे. यामुळं केंद्रीय मंत्रीमंडळ विस्तार रखडला आहे,' असा दावा शिवसेनेचे राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
'पीएम इन वेटिंग असलेले लोक कधीच पंतप्रधान होत नाहीत, असा या देशाचा इतिहास आहे आणि सध्या तरी देशात पंतप्रधान पदासाठी कोणतीच व्हॅकन्सी नाहीये,' अशी प्रतिक्रिया राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका मुलाखतीत दिली होती. त्यावर बोलताना संजय राऊत यांनी हा दावा केला आहे. फडणवीसांच्या वक्तव्यावर बोलताना राऊत यांनी म्हटलं आहे की, 'भारतामध्ये व्हॅकेन्सी आहे.
प्रधानमंत्री पदाची आणि गृहमंत्रीपदाची सुद्धा व्हॅकेंसी आहे. हे जर देवेंद्रजींना माहिती नसेल तर मी त्यांनाही माहिती देऊ इच्छितो. सध्या वेटिंगला प्रधानमंत्री पदासाठी प्रदीर्घ काळापासून अमित शहा आहेत,' असंही संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
'देशाचा गृहमंत्री पदावर राहिलेला नेता देशाचा प्रधानमंत्री झाल्याचं मी पाहिला नाही. वल्लभभाई पटेल गृहमंत्री होते इतर काही गृहमंत्री होते. पण अमित शहा हे प्राईम मिनिस्टर इन वेटिंग आहेत तसं ते स्वतः मानतात लोकं नाही ते स्वतः मानतात पण ते काही प्राईम मिनिस्टर होणार नाहीत. दुसरे राजनाथ सिंग आहेत पण त्यांच्या संदर्भात मला शंका वाटते,' असा दावाही संजय राऊत यांनी केला आहे.
'प्रधानमंत्री मोदी यांना देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीत बोलवायचं आहे आणि मोठी जबाबदारी द्यायची अशी मला माहिती आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आतल्या गोटातील माहितीनुसार प्रधानमंत्री मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात तात्काळ दिल्लीत कार्यरत नसलेल्या एका महत्त्वाच्या व्यक्तीची किंवा नेत्याची उपपंतप्रधान म्हणून नियुक्ती व्हावी ही संघाची भूमिका आहे,' असा दावा संजय राऊतांनी केला आहे.
'मी म्हणतोय ती भूमिका हळूहळू तुमच्या समोर येईल. लवकरच संघाचे म्हणणे आहे की मोदींच्या मंत्रिमंडळात त्यांचा वारसदार सक्सेसर म्हणून जी व्यक्ती आपण देणार आहोत. ती उपपंतप्रधान पदी त्यांची नियुक्ती व्हावी आणि ती सध्या दिल्लीत नाही एवढेच मला माहिती आहे,' असही राऊत म्हणाले आहेत
'यामुळेच केंद्रीय मंत्रिमंडळ रखडला आहे त्यासाठी काही मंत्रांचा राजीनामा घ्यावे लागणार आहेत. वरिष्ठमंत्र्यांनी सांगितले आहे आधी अमित शहा यांचा राजीनामा घ्यावा मगच आम्ही राजीनामा देऊ. अमित शहा यांच्यापासून सुरुवात करा त्यांना ठेवून इतर राजीनामे घेऊ नये. ज्यांनी अमित शहा आणि मोदींपेक्षा जास्त काळ केंद्रीय मंत्रिमंडळात केंद्रीय राजकारणात घालवले आहेत असे नेते काही आहेत त्यांचंही म्हणणं असंच आहे की आधी अमित शहा यांचा राजीनामा घेतला पाहिजे. जर फेरबदल करायचा असेल तर किंवा तुम्ही आम्हाला तुमच्या अधिकारात बरखास्त करा किंवा वगळा,' असा गौप्यस्फोटदेखील राऊत यांनी केला आहे.
'चार मंत्र्यांचे राजीनामे मागितले आहेत. याबाबत संघ तयार आहे का नाही त्यासाठी त्यांनी उत्तर पाठवले आहे का? असा प्रश्न विचारला असता राऊत यांनी ही संघाचीच भूमिका आहे ते अत्यंत जवळच्या आहेत संघाच्या. संघाचे प्रतिनिधी मंत्रिमंडळात सुद्धा आहेत असं म्हटलं जातं,' असं उत्तर दिलं आहे.