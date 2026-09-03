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'अमित शहा हे प्राईम मिनिस्टर इन वेटिंग,पण...'; राऊतांचा फडणवीसांचे नाव घेत मोठा दावा! म्हणाले, '4 मंत्र्यांचे...'

मोदींचा वारसदार म्हणून या व्यक्तीला उपपंतप्रधान बनवावं असं संघाच्या गोटात घडत आहे, असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. तसंच, त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव घेत मोठा गौप्यस्फोट केला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 03, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 12:38 PM IST
'अमित शहा हे प्राईम मिनिस्टर इन वेटिंग,पण...'; राऊतांचा फडणवीसांचे नाव घेत मोठा दावा! म्हणाले, '4 मंत्र्यांचे...'
Image Credit: sanjay raut

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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