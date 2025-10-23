English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Devendra Fadnavis: 'दिल्ली अजून दूर आहे, 2029 पर्यंत मीच…'; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा दावा

सत्तेत असलेल्या भाजप महायुतीमध्ये फेरबदल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट सगळं सांगून टाकलं आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 23, 2025, 10:44 PM IST
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी 2029 पर्यंत आपण आपल्या पदावर कायम राहणार असल्याचा मोठा दावा केला. तसंच महाराष्ट्र हेच कार्यक्षेत्र असून दिल्ली अजून दूर असल्याचं सांगत दिल्लीत जाणार असल्याच्या चर्चांना पूर्णविराम दिलाय. तर विरोधकांनी मात्र अशी भविष्यवाणी करणे चुकीचं असल्याचं म्हटलंय. सोबतच राजकारणात कधीही काहीही होऊ शकतं असं सांगत चर्चांना हवा दिली आहे.

वर्षा निवासस्थानी दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला माध्यमांशी अनौपचारिक संवाद साधत असताना फडणवीसांनी हे वक्तव्य केलंय. तसंच आपले कार्यक्षेत्र महाराष्ट्रापुरतेच आहे. दिल्ली अजून दूर आहे असंही त्यांनी सांगितलंय. महायुतीमध्ये कोणताही फेरबदल होणार नाही. नवे भागीदार येणार नाहीत असंही फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.

अनौपचारिक गप्पांमध्ये फडणवीस काय म्हणाले? 
--2029पर्यंत आपणच मुख्यमंत्रिपदी
--दिल्ली अजून दूर आहे, महाराष्ट्र हेच कार्यक्षेत्र
--सध्या राजकारण सुधारण्याचा प्रयत्न करतोय
--येत्या काळात महायुतीचा पार्टनर बदलणार नाही
--महायुतीत कुठलाही नवा भागीदार येणार नाही
--2019नंतर निर्माण झालेल्या राजकीय अस्थिरतेमुळे नेत्यांमध्ये तणाव होता
--राज्यातील 90 टक्के नेत्यांसोबत माझे सौहार्दपूर्ण संबंध

दरम्यान महाराष्ट्राच्या कल्याणासाठी फडणवीसांनीच राज्याचे नेतृत्व करावं अशी आपली भावना असल्याचं राष्ट्रवादीनं म्हटलंय. तर फडणवीसांची इच्छा असली तर राजकारणात काहीही होऊ शकतं. त्यामुळे अशी भविष्यवाणी करणं चुकीचं असल्याचा टोला शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाने लगावलाय.

मोदी पंतप्रधानपदी राहू शकले तरच राज्यात  फडणवीस राहू शकतील असा दावा संजय राऊतांनी केलाय. तसेच भाजपात लवकरच मोठ्या घडामोडी घडणार असल्याचंही राऊतांनी सांगून टाकलंय. तर भाजपने मोदी पंतप्रधानपदी कायम राहणार असल्यांचं सांगत राऊतांना सणसणीत उत्तर दिलंय.

नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदावरून पायउतार होणार असून फडणवीसांवर मोठी जबाबदारी मिळणार असल्याची चर्चा मागील काही दिवसापांसून सुरू आहे. या चर्चेला देवेंद्र फडणवीसांनी अनौपचारिक गप्पांमध्ये बोलताना पूर्णविराम दिलाय. तसेच 2029 पर्यंत महायुतीत कुठलेही बदल होणार नसल्याचं सांगितलंय. मात्र राजकारणात काहीच निश्चित नसल्याचं सांगत विरोधकांनी पुन्हा एकदा मुद्द्याला हवा दिलीय.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

