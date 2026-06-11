/Flight नं प्रवास करणाऱ्यांची बोंब! महाराष्ट्रात पाच मार्गांवरील विमानसेवा बंद; कोणत्या शहरांवर होणार परिणाम?

Latest Flight Update : पर्यटन, व्यवसाय, महत्त्वाची कामं या आणि अशा अनेक कारणांनी मंडळी प्रवास करतात. प्रवासाची ही सुविधा सुकर होते ती म्हणजे विविध साधनांच्या उपलब्धतेमुळं. त्यातही मागील काही वर्षांमध्ये विमानप्रवासाला प्राधान्य देणाऱ्यांचा आकडासुद्धा लक्षणीयरित्या वाढला आहे. महाराष्ट्रातूनही विविध शहरांतून देशाच्या बऱ्याच राज्यांना आणि शहरांना जोडणाऱ्या विमानसेवा पुरवल्या जातात. मात्र, येत्या काळात राज्यातून Flight नं प्रवास करणाऱ्यांना काही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. कारण असेल बंद होणाऱ्या पाच विमानसेवा.
उपलब्ध माहितीनुसार अवघ्या काही दिवसांत छत्रपती संभाजीनगरातील महत्त्वाच्या पाच विमानसेवा बंद होणार आहेत, दिल्ली,मुंबई, बंगरुळू हैदराबाद आणि गोवा या विमानसेवा तत्कालीन स्वरुपात बंद होणार आहेत. त्यामुळं शहरात येणाऱ्या प्रवाशांची संख्या आठवड्याला तब्बल 3 हजारांनी घटणार आहे. यामुळे दररोज सरासरी 437 प्रवासी कमी येण्याची, तर महिन्याला 13 हजारांहून अधिक प्रवाशांची घट होण्याची शक्यता आहे.
छत्रपती संभाजीनगरकडे अजिंठा-वेरूळ लेणी, देवगिरी किल्ला, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग यासारख्या जागतिक पर्यटनस्थळांचं प्रवेशद्वार मानलं जातं. मात्र आता विमानसेवा कमी झाल्याने देशातील प्रमुख शहरांमधून येणाऱ्या पर्यटकांसाठी मर्यादित पर्याय उपलब्ध असतील. त्याचा मोठा फटका शहराला आणि पर्यटन व्यवस्थेला बसणार आहे. आखाती देशातील युद्धजन्य परिस्थिती आणि इंधन किंमती पाहता परिस्थिती आटोक्यात आल्यानंवर विमानसेवा पूर्ववत होईल असा दावा करण्यात येत आहे.
देशात आणखी विमानसेवासुद्धा बंद होणार असून, इथं मान्सूनचं कारण पुढे येत आहे. फ्लाय 91 कंपनीनं घेतलेल्या निर्णयानुसार 19 जूनपासून सोलापूर-गोवा आणि सोलापूर-हैदराबाद विमान प्रवासासाठीची तिकीट विक्री बंद करण्यात येणार आहे.
पावसाळ्यात कमी दृश्यमानता आणि नाइट लँडिंग सुविधेचा अभाव असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिणामी सोलापूरातील गोवा आणि हैदराबाद विमानसेवा किमान 2 ते 3 महिने स्थगित असेल.
वर्षभरापूर्वी सुरू झालेल्या सेवेला सोलापूरसह लातूर, धाराशिव, विजयपूर, कलबुर्गी परिसरातून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्यामुळं परिस्थिती अनुकूल झाल्यास दुपारच्या वेळेत सेवा पुन्हा सुरू करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. अन्यथा ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरपासून नियमित विमानसेवा पूर्ववत होणार असल्याची माहिती फ्लाय 91 नं स्पष्ट केली आहे.
कुठं इंधन दरवाढ, इंधन टंचाई, कुठं प्रवाशांचा आकडा तर कुठं हवामानात होणारे बदल अशा एक ना अनेक कारणांनी या विमानसेवांवर परिणाम झाल्यानं आता त्या पूर्ववत कधी होणार याचकडे प्रवाशांचं लक्ष लागलं आहे.