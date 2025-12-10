English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

दिल्ली- मुंबई एक्स्प्रेसवेला आणखी एक मार्ग जोडणार, प्रवासाचे अंतर 25 मिनिटांनी कमी होणार, कुठून ते कसा असेल हा मार्ग

Delhi-Mumbai Expressway: दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेसवे लवकरच पूर्ण होणार आहे. या महामार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 10, 2025, 06:06 PM IST
दिल्ली- मुंबई एक्स्प्रेसवेला आणखी एक मार्ग जोडणार, प्रवासाचे अंतर 25 मिनिटांनी कमी होणार, कुठून ते कसा असेल हा मार्ग
Delhi Mumbai Expressway Nears Completion New 15 km Missing Link To Cut Morbe JNPA Travel Time To 25 Minutes

Delhi-Mumbai Expressway: दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेसवेचे शेवटचा टप्पाचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. तलासरी-मोरबे महामार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात असून तलासरी -रायते दरम्यानचा भाग एप्रिल 2026पर्यंत वाहतूक सेवेत दाखल होण्याची शक्यता आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून (NHI) या महामार्गाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. दरम्यान मोरबे- कळंबोली जंक्शनदरम्यान एक नवीन रस्ता तयार होतोय.

Add Zee News as a Preferred Source

महामार्ग थेट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटीला थेट जोडणे शक्य नसल्याने मोरबे-कळंबोली जंक्शन दरम्यान 15 किमी लांबीचा नवीन रस्ता बांधण्यात येणार आहे. याचे संरेखन नुकतेच निश्चित करण्यात आले असून याबाबतची संपूर्ण प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करुन नवीन रस्त्याच्या बांधकामाला सुरुवात केली जाणार आहे. यासाठी अंदाजे 9 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तलासरी-मोरबे दरम्यानचा संपूर्ण 156 किमी लांबीचा महामार्ग केवळ मोरबेपासून पुढे जेएनपीएला जोडणी शक्य नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

एनएचआय 1386 किमी लांबीचा दिल्ली- मुंबई द्रुतगती महामार्ग बांधत असून या प्रकल्पातील शेवटचा टप्पा तलासरी मोरबे असा आहे. हा 156 किमी लांबीचा महामार्ग थेट जेएनपीएला महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माधम्यातून विरार-अलिबाग सी लिंकला जोडला जाणार आहे. लवकरच या प्रकल्पासाठी निविदासाठी काढण्यात येणार आहेत.

एनएचआय मोरबे आणि कळंबोली जंक्शन यांच्यादरम्यान 15 किमी लांबीचा लिंक रोड बनवण्याच्या तयारीत आहे. हा लिंक रोड एक्स्प्रेसवेला थेट जेएनपीएला जोडणार असून यामुळं प्रवासाचा वेळ 25 मिनिटांनी कमी होणार आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या लिंक रोडची एलायनमेंट प्रक्रिया अंतिम झाली असून डिझाइनलादेखील परवानगी मिळाली आहे. त्यानंतर याचे काम सुरू केले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी 9 हजार कोटींचा निधी प्रस्तावित आहे.

प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी सर्व संसाधने आणि कामगारांचे योग्य व्यवस्थापन केले जात असल्याचे एनएचएआय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या लिंकच्या पूर्णत्वामुळे महाराष्ट्राचे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क आणखी मजबूत होईल आणि राज्याच्या आर्थिक विकासात लक्षणीय योगदान मिळेल. या मिसिंग लिंकमुळं जेएनपीएचा प्रवास जलद, सुरक्षित आणि सोयीस्कर होईल.

FAQ

1) दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेसवेच्या शेवटच्या टप्प्यातील कोणता भाग लवकरच वाहतूक सेवेत दाखल होण्याची शक्यता आहे?

तलासरी-मोरबे महामार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात असून, त्यातील तलासरी - रायते दरम्यानचा भाग एप्रिल २०२६ पर्यंत वाहतूक सेवेत दाखल होण्याची शक्यता आहे.

2) हा महामार्ग प्रकल्प कोणत्या संस्थेकडून हाती घेण्यात आला आहे?

हा प्रकल्प भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) कडून हाती घेण्यात आला आहे.

3) दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्गाची एकूण लांबी किती आहे?

या द्रुतगती महामार्गाची एकूण लांबी १३८६ किमी आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Mumbai Delhi ExpresswayJNPAlinkMorbe JNPA Travel TimeDelhi Mumbai Expressway news

इतर बातम्या

जगातील सर्वात मोठ्या IT कंपनीची भारतात 3,15,00,00,000 रुपय...

भारत