Pune Crime : 'तू सुंदर दिसतेस' म्हणतं डिलिव्हरी बॉयचा तरुणीला स्पर्श, पुण्यातील अतिशय धक्कादायक प्रकार

महिला सुरक्षित आहेत का? हा प्रश्न 2026 मध्ये देखील विचारावा लागतो ही खरंच शोकांतिका आहे. याचं कारण म्हणजे पुण्यातील शिवाजीनगरमध्ये घडलेला धक्कादायक प्रकार. डिलिव्हरी बॉयने महिलेचा विनयभंग केला आहे. पाणी मागण्याचा बहाणा करत एका डिलिव्हरी बॉयने महिलेचा विनयभंग केला आहे. हा प्रकार पुण्यात घडला आहे. या प्रकरणात शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात आरोपीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
शिवाजीनगरमध्ये राहणाऱ्या एका तरुणीने घरासाठी काही सामान मागवलं होतं. या ऑनलाईन सामानाची डिलिव्हरी घेऊन एक व्यक्ती 6 मार्च रोजी सायंकाळी 5 च्या सुमारास आला. या डिलिव्हरीसाठी तरुणीने दरवाजा उघडला पार्सल स्वीकारले. यानंतर डिलिव्हरी बॉयने पाणी मागितले. तरुणी पाणी घेऊन आली तेव्हा डिलिव्हरी बॉयने मर्यादा ओलांडली. तरुणीच्या हाताला स्पर्श करत, 'तू सुंदर दिसतेस' असं म्हणत तिच्याशी गैरवर्तणूक केली आहे. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे तरुणी घाबरली. त्यावेळी घरात तान्ह बाळ आणि सासू होत्या.
ही घटना तरुणीने तात्काळ आपल्या पतीला सांगितली. दोघांनी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार नोंदवली आहे. पोलीस ठाण्यात तक्रारीनंतर डिलिव्हरी ऍपमधील माहिती तपासून त्याची ओळख पटवली. श्रीधर कांबळे असं आरोपीचे नाव आहे. त्याच्याविरोधात विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला.
आज महिला दिन आहे. महिला दिनाच्या दिवशी महिला सुरक्षित नसल्याच अधोरेखित झालं आहे. या घटनेसोबतच महाराष्ट्रातील इतर घटना पाहणार आहेत. पुणे रेल्वे स्टेशन परिसरातील ही घटना आहे. पुणे रेल्वे स्टेशन परिसरात एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी पोलीस तपासाचा आढावा घेतला आहे. नाशिक वसतिगृहातील प्रकरण समोर आले आहे. नाशिकमधील एका वसतिगृहात दहावीच्या विद्यार्थ्यांनी लहान मुलांवर (५ वी ते ८ वी) गेल्या 7 महिन्यांपासून लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना 7 मार्च 2026 रोजी समोर आली आहे. कल्याणमधील मारहाण घटना. कल्याणमध्ये एका 3 वर्षांच्या चिमुकलीस अमानुषपणे मारहाण केल्याची घटना घडली असून, शेजारच्या महिलेने 'मम्मा' म्हटल्याच्या रागातून ही मारहाण केल्याचे उघड झाले आहे.