/मुंबईत दिवसाआड शाळा भरवण्याची मागणी; नेमकं कारण काय? कशामुळे घेतला जाऊ शकतो हा निर्णय?

School News : जून महिन्यामध्ये महाराष्ट्रात नवीन शालेय वर्ष सुरु होणार आहे. पण त्यापूर्वी मुंबईतील स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनने सरकारकडे मोठी मागणी केलीय. ज्यात त्यांनी दिवसाआड शाळा भरवण्याची मागणी केली आहे.
Mumbai School News : मे महिना संपत आला असून जून महिन्याची सुरूवात होणार आहे. जून महिना म्हटलं की पालक आणि विद्यार्थ्यांची नवीन शालेय वर्षासाठीची लगबग सुरु होते. राज्यात 15 जूनपासून शाळा सुरु होतात. पण राज्यातील शाळेच्या टाइमिंग आणि दिवसांबद्दल मुंबईतील स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनने राज्य सरकारकडे मोठी मागणी केली आहे. त्यांनी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव ठेवला आहे की, नवीन शालेय वर्षात आठवड्यातील 3 दिवस शाळा ठेवावी. तर इतर 2 दिवस ऑनलाइन वर्ग भरवण्यात यावे. त्यांनी राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे की, दिवसाआड शाळा भरवावी. एवढंच नाहीतर शाळेत सत्रही एकाच वेळी भरवण्यात यावे. कारण अनेक शाळांमध्ये वेगवेगळ्या सत्रात शाळा भरवण्यात येतात.
अमेरिका आणि इराणमधील गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरु असलेल्या संघर्षाची झळ इतर देशांना बसतोय. इंधन टंचाई अनेक देशांवर स्मार्ट लॉकडाऊन लावण्याची वेळ आली आहे. त्यात भारतातही इंधन टंचाईचं सावट आहे. इंधन साठेबाजीदेखील होतेय. अशातच पंतप्रधान मोदींनी इंधन बचत करण्याचे आवाहन केलं आहे. त्यासाठी त्यांनी सार्वजनिक वाहतुकीवर भर देण्यासाठी सांगितंल. त्याच आता शाळा सुरु होणार आहे. अशात मोठ्या प्रमाणात स्कूल बस रस्त्यावर धावतात. या स्कूल बसला देखील इंधन टंचाईचा फटका बसतोय. दिवसेंदिवस पेट्रोल - डिझेलचे वाढते भावामुळे स्कूल बसवर भाडेवाढीची टांगती तलवार आहे. दुसरीकडे पालकांवरही महागाईमुळे बजेट बिघडलं आहे. त्यात स्कूलबसचे भाडेवाढ हा मोठा फटका बसू शकतो. त्यामुळे स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनने राज्य सरकारकडे शाळा तीन दिवस भरवण्यासंदर्भात प्रस्ताव ठेवला आहे.
जर शाळा तीन दिवस आणि एकाच सत्रात शाळा भरवल्यामुळे इंधनाची बचत होईल आणि परिचालन खर्चही मर्यादित राहील असा दावा एसबीओए महाराष्ट्रचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी केलाय. सर्व शाळांनी मिळून एकच पिकअप आणि एकच ड्रॉप वेळ निश्चित केल्यानं बस फेऱ्यांची संख्या कमी होऊन इंधन वाचेल असं अनिल गर्ग यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या प्रस्ताव मान्य केल्यास मुंबईसह राज्यातही तीन दिवस शाळा भरू शकते.
दुसरीकडे राज्याचे गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर शाळा 15 जूनपासून नाही तर 26 जूनपासून सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्यण फक्त विदर्भातील शाळांसाठी आहे. विदर्भात उष्णतेची लाट आहे, त्यात हवामान खात्यानेही उष्णता वाढणार असल्याचे म्हटलं आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षितेसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.