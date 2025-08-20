पुढले 9 दिवस मुंबईमध्ये मांसविक्री बंद? थेट कोर्टात पोहोचलं प्रकरण; काय युक्तीवाद झाला? जाणून घ्या

Slaughter Ban In Mumbai For 9 Days: स्वातंत्र्य दिनानिमित्त राज्यातील काही महानगरपालिकांनी मांसविक्रीवर बंदी घालण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील राजकारण तापलेलं असतानाच आता मुंबईमध्ये मांसविक्रीसंदर्भात करण्यात आलेल्या एका मागणीने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. नेमकं या याचिकेत काय म्हटलेलं आणि त्यावर न्यायलयाने काय म्हटलंय. जाणून घेऊयात...
जैन समाजासाठी पवित्र मानल्या जणाऱ्या पर्युषण पर्वाला मंगळवारपासून सुरुवात झाली आहे. पर्युषण पर्वामध्ये संपूर्ण काळ कत्तलखाने बंद ठेवण्यात यावेत अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयामध्ये मंगळवारी सुनावणी झाली. ही मागणी मान्य केली तर 27 ऑगस्टपर्यंत मुंबईतील कत्तलखाने बंद करावे लागणार का? अशी चर्चा होती. या प्रकरणात न्यायालयामध्ये काय घडलं आणि न्यायालयाने काय म्हटलं आहे पाहूयात...
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे शेठ मोतीशॉ लालबाग जैन चौरटीज आणि शेठ भेरूलालजी कन्हैयालालजी कोठारी धार्मिक ट्रस्टने केलेल्या सुनावणीवेळी याचिकेवरील महापालिकेच्या वकिलांनी ही माहिती दिली. पर्युषण काळात नऊ दिवसांऐवजी एकच दिवस कत्तलखाने बंद ठेवण्याच्या महापालिका आयुक्तांच्या 30 ऑगस्ट 2024 च्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते.
मागील सुनावणीवेळी या याचिकांची दखल घेऊन न्यायालयाने निणर्याचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले होते. त्याचवेळी, याचिकाकर्त्यांच्या या मागणीमुळे गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सवातही अशी मागणी केली जाईल, असे न्यायालयाने सुनावले होते. या पार्श्वभूमीवर, झालेल्या सुनावणीवेळी पर्युषण पर्वात दोन दिवस कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे महापालिकेने सांगितले.
दरम्यान, अहिंसेचे महत्त्व अधोरेखित करताना पर्युषण पर्यातील नऊ दिवसांच्या कालावधीत प्राण्यांच्या कत्तलीला परवानगी देणे हे जैन धर्माच्या भावनांचे उल्लंघन आहे. तसेच, धर्माच्या हेतूला धक्का पोहोचवणारे आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. तसेच, पर्युषण पर्वात नऊ दिवस कत्तलखाने बंद ठेवण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली गेली. न्यायालयाने मात्र ही मागणी मान्य केली जाऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. किंबहुना, कत्तलखाने बंद ठेवणे हा धोरणात्मक निर्णयाचा भाग असल्याचे नमूद करून याचिकाकर्त्यांच्या मागणीच्या कायदेशीर वैधतेबाबत न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला.
जैन समाजाच्या पर्युषण पर्व 2025 ची सुरुवात कधी झाली?
पर्युषण पर्व, जैन समाजासाठी पवित्र मानला जाणारा पर्व, 19 ऑगस्ट 2025, मंगळवारपासून सुरू झाला.
महानगरपालिकेने कोणता निर्णय घेतला आहे?
महानगरपालिकेने पर्युषण पर्वात फक्त दोन दिवस कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो याचिकाकर्त्यांनी मागितलेल्या नऊ दिवसांच्या तुलनेत कमी आहे.
पर्युषण पर्वाचं जैन समाजासाठी महत्त्व काय आहे?
पर्युषण पर्व हा जैन समाजाचा सर्वात पवित्र आणि महत्त्वाचा पर्व मानला जातो. हा पर्व आत्मशुद्धी, तपस्या, उपवास आणि अहिंसेच्या तत्त्वांचा प्रचार करतो. श्वेतांबर जैन समाज हा पर्व 8 दिवस (अष्टान्हिका) साजरा करतो, तर दिगंबर जैन समाज 10 दिवस (दशलक्षण पर्व) साजरा करतो. यावेळी क्षमायाचना (संवत्सरी) आणि ‘मिच्छामि दुक्कडम’ म्हणत एकमेकांकडून क्षमा मागितली जाते.