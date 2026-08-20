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पुण्याच्या चाकण MIDC मधील 20 कंपन्यांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी तातडीने रेल्वे कॉरिडोर उभारण्याची मागणी

 चाकणमधून कंपन्यांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर’ उभारा अशी मागणी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी रेल्वे प्रशासनाकडे केली आहे. पुणे रेल्वे विभागीय बैठकीत त्यांनी ही मागणी केली. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 20, 2026, 11:36 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:36 PM IST
पुण्याच्या चाकण MIDC मधील 20 कंपन्यांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी तातडीने रेल्वे कॉरिडोर उभारण्याची मागणी

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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