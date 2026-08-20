/पुण्याच्या चाकण MIDC मधील 20 कंपन्यांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी तातडीने रेल्वे कॉरिडोर उभारण्याची मागणी

चाकण MIDC : पुण्याच्या चाकण औद्योगिक परिसरातील उद्योजकांनी प्रशासनाविरोधात उघड नाराजी व्यक्त केली. रस्ते, कचरा, पाणी, सांडपाणी, पथदिवे आणि वाहतूक कोंडीसारख्या मूलभूत समस्यांकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप उद्योजकांनी केला. पाठपुरावा करूनही पीएमआरडी एमआयडीसी किंवा ग्रामपंचायत असे कोणीच दखल घेत नसल्यानं तब्बल 20 कंपन्यांनी चाकणमधून स्थलांतराचा निर्णय जाहीर केला. विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. चाकणमधील समस्यांवरुन महायुतीत वादाची ठिणगी पडली आहे. अशातच चाकण MIDC मधील 20 कंपन्यांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी रेल्वे कॉरिडोर तातडीने उभारण्याची मागणी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केली आहे.
पुण्याच्या चाकण एमआयडीसीमधील प्रचंड वाहतूक कोंडीमुळे तब्बल 20 मोठ्या कंपन्या इतरत्र स्थलांतरित होण्याच्या तयारीत आहेत. यामुळे लाखो तरुणांचा रोजगार धोक्यात आला असून यावर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर’ (Dedicated Freight Corridor) उभारण्यात यावा, अशी आक्रमक मागणी शिरूरचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी रेल्वेच्या बैठकीत केली आहे पुण्यात आयोजित रेल्वेच्या विभागीय समिती बैठकीत खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी चाकण आणि परिसरातील उद्योगांच्या गंभीर प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
जुना सर्व्हेक्षण मार्ग: पुणे-नाशिक रेल्वे जुन्या सर्व्हेनुसारच व्हावी, यासाठी नेमलेल्या समितीसमोर आणि पंतप्रधानांकडे संपूर्ण अभ्यास सादर केला आहे
वाकीपर्यंत कनेक्टिव्हिटी: तळेगाव-उरुळी कांचन मार्गाला स्थानिक गावांचा विरोध असल्याने तो मार्ग वाकीच्या बाजूला (चाकण चौकाच्या अलीकडे) आणला आहे, ज्यामुळे जुन्नर-आळेफाट्यावरून अवघ्या 35 मिनिटांत रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मिळेल
पीएम गतिशक्ती टर्मिनल: आंबेगाव आणि खेड तालुक्याच्या सीमेवर ''''पीएम गतिशक्ती टर्मिनल'''' तसेच छत्रपती संभाजीनगर ते जेएनपीटी (JNPT) डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोअरची मागणी केंद्राकडे केली आहे.