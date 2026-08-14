Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /सप्टेंबरमध्ये राज्यात एक्स्ट्रा सुट्टी? राज्य सरकारला निर्णय घ्यावाच लागणार? थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र

सप्टेंबरमध्ये राज्यात एक्स्ट्रा सुट्टी? राज्य सरकारला निर्णय घ्यावाच लागणार? थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र

सामान्य प्रशासन विभागाच्या 10 ऑगस्टच्या शुद्धीपत्रकातून जाहीर करण्यात आलेल्या एका निर्णयानंतर ही मागणी करण्यात आली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 14, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 04:03 PM IST
सप्टेंबरमध्ये राज्यात एक्स्ट्रा सुट्टी? राज्य सरकारला निर्णय घ्यावाच लागणार? थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र
Image Credit: मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पाठवलं पत्र (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
सप्टेंबरमध्ये राज्यात एक्स्ट्रा सुट्टी? राज्य सरकारला निर्णय घ्यावाच लागणार? थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र
2
3
4
5