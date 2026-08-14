/सप्टेंबरमध्ये राज्यात एक्स्ट्रा सुट्टी? राज्य सरकारला निर्णय घ्यावाच लागणार? थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र

राज्य सरकारने गोपाळकाल्याची सार्वजनिक सुट्टी रद्द करून ती रक्षाबंधनाच्या दिवशी जाहीर केली आहे. एकीकडे भावा-बहिणींसाठी ही आनंदाची बातमी असतानाच दुसरीकडे या निर्णयामुळे गोविंदा मात्र नाराज असल्याचं चित्र दिसत आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे मुंबई आणि उपनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात साजरा होणाऱ्या गोपाळकाल्याला हजारो मराठी तरुण मुकणार आहेत. त्यामुळे रक्षाबंधन सुट्टीचा पुनर्विचार करावा आणि गोपाळकाल्याला सार्वजनिक सुट्टी द्यावी, अशी मागणी गणेशोत्सव समन्वय समितीने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. त्यामुळे आता घेतलेला निर्णय कायम ठेऊन सप्टेंबरमध्ये अतिरिक्त सुट्टी जाहीर होणार की काय अशी चर्चा सुरु झाली आहे. ही सुट्टी जाहीर झाली तर 5 सप्टेंबरला शनिवारी आणि 6 सप्टेंबरचा रविवार अशा दोन जोडून सुट्ट्या मिळतील.
गोपाळकाल्याची सुट्टी रद्द केल्याचा प्रकार मराठी संस्कृतीवर आणि मराठी सण उत्सवात दुजाभाव करणारा आहे, असं बृहन्मुंबई गणेशोत्सव समन्वय समितीने म्हटलं आहे. आपल्या या विधानाचं समर्थन करताना, दहीकाल्याच्या दिवशी मुंबई, ठाणे आणि संपूर्ण 'एमएमआर' क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात दहीहंडीचे आयोजन करण्यात येते. मात्र गोपाळकाल्याची सुट्टी रद्द केल्यास हजारो तरुण या उत्सवाला मुकणार आहेत. त्यामुळे सामाजिक अणि सांस्कृतिक सलोख्याच्या दृष्टीने गोपाळकाल्याची सुट्टी देणे आवश्यक आहे, असं बृहन्मुंबई गणेशोत्सव समन्वय समितीने आपली मागणी मांडताना म्हटलंय.
गोपाळकाल्याला सार्वजनिक सुट्टी दिल्यास मुंबई शहर, उपनगरात वाहतूककोंडी कमी होईल. त्यामुळे दहीहंडी आयोजनातही अडथळा निर्माण होणार नाही. त्यामुळे गोपाळकाल्याला सुट्टी द्यावी अशी मागणी बृहन्मुंबई गणेशोत्सव समन्वय समितीने केली आहे. याबाबत समन्वय समितीचे अध्यक्ष अॅड. नरेश दहिबावकर, प्रमुख कार्यवाह गिरीश वालावलकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन दिले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने रक्षाबंधनाच्या दिवशी म्हणजेच 28 ऑगस्ट 2026, शुक्रवार रोजी स्थानिक सुट्टी जाहीर केली आहे. ही सुट्टी मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील राज्य शासकीय तसेच निमशासकीय कार्यालयांना लागू राहणार आहे. त्यामुळे या कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शुक्रवारी सुट्टी मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे रक्षाबंधनाच्या सणासाठी मुंबईत राहणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. विशेष म्हणजे, मुंबईसाठी यापूर्वी 5 सप्टेंबर 2026 रोजी गोपाळकाला अर्थात दहीहंडीची स्थानिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती. आता सरकारने या स्थानिक सुट्टीत बदल करून तिच्या जागी 28 ऑगस्ट रोजी रक्षाबंधनाची सुट्टी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच स्थानिक सुट्टीची तारीख बदलण्यात आली आहे. हा बदल सामान्य प्रशासन विभागाच्या 10 ऑगस्टच्या शुद्धीपत्रकातून करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता सरकार बृहन्मुंबई गणेशोत्सव समन्वय समितीची मागणी मान्य करत 5 सप्टेंबर रोजी सुट्टीची घोषणा करणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
गणेशोत्सवात गौरी विसर्जन आणि अनंत चतुर्दशीला ज्याप्रमाणे वाहतुकीचे नियोजन करण्यात येते, त्याचप्रमाणे आगमन कालावधीमध्येही वाहतुकीचे नियोजन करा, अशी मागणीही बृहन्मुंबई गणेशोत्सव समन्वय समितीने केली आहे. याबाबत समन्वय समितीने पोलीस आयुक्त देवेन भारती, वाहतूक पोलीस आयुक्त सत्यनारायण यांना निवेदन दिले आहे.
पुढील दोन आठवडे मुंबईतील हजारो मंडळे बाप्पाच्या मूर्ती लालबाग, परळ, दादर परिसरातून मंडपामध्ये घेऊन जाणार आहेत. यावेळी मोठ्या प्रमाणात भाविक येत असल्याने गर्दी होणार आहे. त्यामुळे मूर्ती नेण्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी एकेरी वाहतूक करावी, अशी मागणी समन्वय समितीकडून अध्यक्ष अॅड. नरेश दहिबावकर यांनी केली आहे.