/पुण्यात मारहाण झाल्यानंतर विद्यानंद बापट यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी; कोणी आणि का केले आहे मागणी? कारण धक्कादायक

विद्यानंद बापट : पुण्यातील गणेशोत्सवातील मिरवणुकांमध्ये डीजे आणि ढोल पथकांच्या माध्यमातून होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाला विरोध करणारे सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट चांगलेच व्हायरल झाले आहेत. विद्यानंद बापट यांना मारहाण करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. विद्यानंद बापट यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे धार्मिक संघटना, डीजेप्रेमी आणि ढोलवादक पथकातील अनेकजण नाराज झाले होते. त्यातूनच एका माथेफिरूनं बापटांना मारहाण केली. बापट मारहाण प्रकरणामुळे पुण्यात खळबळ उडाली असतानाच आता विद्यानंद बापट यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
हिंदू धर्माच्या भावना दुखावणारी वक्तव्ये केल्याचा आरोप करत विद्यानंद बापट यांच्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी हिंदू सेवा संघाने कोथरूड पोलिसांकडे केली आहे. संघाचे अध्यक्ष रोहित रमेश मारणे यांनी याबाबत वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना निवेदन दिले. पुण्यातील रहिवासी बापट यांनी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक मंचावरून आणि माध्यमांमधून हिंदू समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावणारी वक्तव्ये केल्याचा आरोप आहे.
त्यांच्या वक्तव्यामुळे समाजात अस्वस्थता आणि तेढ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.मी बहुमत मानत नाही” अशा स्वरूपाचे वक्तव्य केल्याचा दावा संघाने केला आहे. या वक्तव्याचा संदर्भ भारतीय लोकशाही व्यवस्था, संविधान आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निर्माण केलेल्या लोकशाही व्यवस्थेशी जोडत संघाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. धार्मिक भावना दुखावणे, समाजात अस्वस्थता निर्माण करणे तसेच संविधान आणि लोकशाही व्यवस्थेचा अवमान केल्याच्या आरोपांची चौकशी करून विधीनंद बापट यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी हिंदू सेवा संघाने केली आहे.
विद्यानंद बापट हा एक अराजकवादी मानसिकतेचा नक्षली आहे असा गंभीर आरोप पुण्यातील शिक्षणतज्ञ धनंजय कुलकर्णी यांनी केला. समाजात धार्मिक भावना दुखावल्या प्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केलीय. डी जे बाबत बोलत होते तिथपर्यंत ठीक होतं पण त्यांनी पुण्याच्या गणेशोत्सव बाबत बोलू नये, आम्ही सुद्धा सदाशिव पेठेत राहायला आहोत आम्हाला सुद्धा आवाजाचा त्रास होतो पण त्यांनी मुद्दा सोडून इतर गोष्टींवर बोलू नये असं मत शशांक महाजन यांनी व्यक्त केलंय. विद्यानंद बापट यांच्या विरोधात धनंजय कुलकर्णी पोलिसात तक्रार देणार आहेत.
दरम्यान, विद्यानंद बापट यांना मारहाण करणाऱ्या संतोष चव्हाण यांना अटक करण्यात आली आहे. डीजे मुक्त गणेशोत्सवाचा आग्रह धरणाऱ्या विद्यानंद बापट यांचे मूळ गाव रत्नागिरी तालुक्यातील गोळप गावचे आहेत. गोळप गाावातल्या मूळ घरी विद्यानंद बाप यांचे वडील सुहास बापट आणि आई कल्पना बापट राहतात.
विद्यानंद बापट याच्या आई वडिलांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. आमच्या मुलाने डीजे विरोधात उठवलेला आवाज योग्य आहे. त्याला जी आज मारहाण झाली ती चुकीची आहे. त्याला पोलीस संरक्षण मिळालं पाहिजे अशी मागणी विद्यानंद बापट यांच्या आई- वडिलांनी केली आहे. माझ्या मुलांनी घेतलेली भूमिका योग्यच आहे. आम्ही त्याच्या पाठीशी ठाम आहोत. महाराणीची घडलेली घटना दुर्दैवी आहे. आम्ही गावाकडे असतो त्यामुळे सांभाळून काम कर अशा सूचना आई-वडिलांनी केल्या आहेत. संविधानिक मार्गाने लढा लढत आहे. आम्ही त्याच्या पाठीशी, त्याला पोलीस संरक्षण मिळवे अशी मागणी आई वडिलांनी केली आहे.