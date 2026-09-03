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पुण्यात मारहाण झाल्यानंतर विद्यानंद बापट यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी; कोणी आणि का केले आहे मागणी? कारण धक्कादायक

 पुण्यातील गणेशोत्सवातील मिरवणुकांमध्ये डीजे आणि ढोल पथकांविरोधात आवाज उठवणारे  सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांना मारहाण झाली आहे. आता विद्यानंद बापट यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 03, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 06:56 PM IST
पुण्यात मारहाण झाल्यानंतर विद्यानंद बापट यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी; कोणी आणि का केले आहे मागणी? कारण धक्कादायक

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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