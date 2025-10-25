English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

एलफिन्स्टन पुलाचं पाडकाम रखडलं, नागरिकांना नाहक मनस्ताप, नेमकं कारण काय?

एल्फिन्स्टन पूल पाडला जातोय पण त्याचं मुख्य पाडकाम रखडलंय. त्या मागचं कारण आहे यंत्रणांमधले मतभेद आणि  ते दूर होत नाही तोपर्यंत पाडकाम होणार नाही.. नेमकी अडचण काय आहे, जाणून घेऊयात. 

पूजा पवार | Updated: Oct 25, 2025, 10:20 PM IST
एलफिन्स्टन पुलाचं पाडकाम रखडलं, नागरिकांना नाहक मनस्ताप, नेमकं कारण काय?
(Photo Credit : Social Media)

मुंबई आणि वाहतूक कोंडी हे एक समीकरण आहे. अनेक विकासाचे प्रकल्प पूर्ण झाले पण वाहतूक कोंडीची समस्या संपलेली नाही. एल्फिन्स्टन पूल पाडला जातोय पण त्याचं मुख्य पाडकाम रखडलंय. त्या मागचं कारण आहे यंत्रणांमधले मतभेद आणि  ते दूर होत नाही तोपर्यंत पाडकाम होणार नाही.. नेमकी अडचण काय आहे, पाहुयात हा रिपोर्ट. 

Add Zee News as a Preferred Source

दक्षिण मुंबईची लाईफलाईन असलेल्या 125 वर्ष जुना ऐतिहासिक एल्फिन्स्टन पुलाचं संपूर्ण पाडकाम अद्याप पूर्ण झालेलं नाही. हे पाडकाम अडलंय. सुरूवातीला हे पाडकाम होऊ नये म्हणून स्थानिकांनी विरोध केला होता. पण त्यानंतर त्यांचा विरोध मावळला. मग सप्टेंबर महिन्यात पूल पाडायला सुरूवात झाली खरी पण त्याचं पाडकाम अडकलंय. तेही सरकारी यंत्रणांमधल्या वादामुळे..

वरळी-शिवडी उन्नत मार्गासाठी एलफिन्स्टन पुलाचं पाडकाम सुरू आहे. पुलावरचा डांबरी थर पूर्ण काढण्यात आलाय. एल्फिन्स्टन पुलाचा काही भाग मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वेच्या अखत्यारित येतो. दोन्ही रेल्वेनं पाडकामाला अद्याप मंजुरी देण्यात आलेली नाही. पुढल्या टप्प्यातल्या पाडकामासाठी रेल्वेची परवानगी आवश्यक आहे. एलफिन्स्टन पुलाच्या पाडकामाला यंत्रणांमधल्या मतभेदाचा फटका बसलाय. पुलाचा रेल्वेवरचा भाग पोलादी, पाडकामामुळे पोलादी आणि सिमेंटचा मलबा तयार होणार आहे. या प्रकल्पाच्या एलफिन्स्टन पुलाच्या भागातील काम वगळता उर्वरित कंत्राट खासगी कंपनीकडे देण्यात आलंय. हा पूल रेल्वेवरचा असल्यानं हे काम महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हणजेच महारेलकडे सोपवलं. 'वे लिव्ह चार्जेस' म्हणून मध्य रेल्वेकडून 10 कोटींची मागणी तर पश्चिम रेल्वेकडून तब्बल 59.14 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. अवाजवी शुल्क देण्यास 'महारेल'ने नकार दिलेला आहे. इत्यादींमुळे पुलाच्या पाडकामाला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात MMRDA चे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जींनी नुकतीच आतापर्यंत झालेल्या पाडकामाची कामाची पाहणी केली. पण यंत्रणांमधल्या मतभेदामुळे पाडकाम रखडलं तर मुंबईकरांना मोठ्या त्रासाला सामोरं जावं लागेल. आताही पूल बंद असल्यानं वळसा पडतोय आणि पैसेही अधिक मोजावे लागत आहेत. करीरोड, चिंचपोकळी आणि दादरच्या टिळक पुलावरून प्रवास करावा लागतोय. त्यामुळे वाहतूक कोंडीची परीक्षा वाहनचालकांना द्यावी लागते. 

About the Author
Tags:
elphinstone bridgemarathi news

इतर बातम्या

रविंद्र धंगेकरांची आरोपांची मालिका, एकनाथ शिंदेंचा धंगेकरां...

महाराष्ट्र बातम्या