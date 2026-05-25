/पर्यटन,पाली भाषा, बौद्ध अध्ययन, विपश्यना आणि भारतीय संस्कृती अभ्यासाची सुवर्णसंधी; मुंबई विद्यापीठाचे प्रवेश सुरु

Department of Pali at the University of Mumbai : पर्यटन,पाली भाषा, बौद्ध अध्ययन, विपश्यना आणि भारतीय संस्कृती अभ्यासाची सुवर्णसंधी आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या पाली विभागात विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश सुरू झाला आहे. जाणून घेऊया याची प्रवेश प्रकिया.
मुंबई विद्यापीठाच्या पाली विभागामार्फत शैक्षणिक वर्ष 2026 - 27 साठी विविध पदवी, पदव्युत्तर, एकात्मिक, पदविका तसेच प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली आहे. पाली भाषा, बौद्ध तत्त्वज्ञान, भारतीय संस्कृती, विपश्यना, बौद्ध कला आणि पर्यटन क्षेत्रात करिअर घडवू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही महत्त्वपूर्ण संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
पाली विभागामार्फत पीएच.डी., एम.ए. (पाली), एम.ए. (पाली व बौद्ध अध्ययन) तसेच बी.ए.-एम.ए. पाच वर्षीय एकात्मिक पाली अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. याशिवाय विपश्यना भावना, परियत्ती व पटिपत्ती पाली साहित्य, पाली व भारतातील बौद्ध अध्ययन, पाली भाषा व बौद्ध कला तसेच भारतातील बौद्ध तीर्थस्थळे आणि पर्यटन या विषयांतील एक वर्षीय पदविका अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांसाठी खुले करण्यात आले आहेत.
तसेच पाली भाषा व साहित्य, पाली भाषा व बुद्धांचे उपदेश आणि पाली व भारताची बौद्ध संस्कृती या विषयांतील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांनाही विद्यार्थ्यांचा उत्तम प्रतिसाद मिळतो. विशेष म्हणजे, काही अभ्यासक्रम पीएम-उषा योजनेअंतर्गत सुरू करण्यात आले असून ठाणे उपपरिसर, स्कूल ऑफ इंजिनिअरींग अँड अप्लाईड सायन्सेस कल्याण येथे सुरु करण्यात आले आहेत. प्रामुख्याने या अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून कौशल्य विकास व क्षमता वृद्धीवर भर देण्यात आला आहे. भारतीय ज्ञान प्रणाली संकल्पनेशी जोडलेले ई-अध्ययन साहित्य विकसित करण्याचाही उपक्रम विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे.