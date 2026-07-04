'ठाकरेंना फक्त साथच नव्हे तर जिंकूनही दिलं' उपसभापती सचिन अहिर मुलाखतीत स्पष्टचं बोलले!

महाराष्ट्रामध्ये अनेक राजकीय घडामोडी होत आहेत, मागील अनेक दिवसांपासून शिवसेनेमध्ये अनेक मोठ्या घडामोडी पाहायला मिळाल्या आहेत. झी 24 तासचे संपादक कमलेश सुतार यांचा टू द पॅाइंटमध्ये आज सचिन सुतार यांची मुलाखत झाली या मुलाखतीमध्ये त्यांनी अनेक खुलासे केले आहेत. शिवसेना उबाठा गटाचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल स्पष्ट बोलले आहेत. या मुलाखतीमध्ये उद्धव ठाकरेबद्दल बोलताना ते म्हणाले की जेव्हा मी त्यांच्यासोबत होतो त्यावेळी सर्व निवडणुकींमध्ये ठाकरेंना साथ दिली असे त्यांनी सांगितले. या मुलाखतीमध्ये त्यांनी उद्धव ठाकरेंबद्दल अनेक विधाने केली आहेत यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
सचिन अहिर यांनी मुलाखतीमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल सांगताना म्हणाले की, आमच्या मागे काय ठाकरे किंवा पवार आडनाव आहे का? आम्ही सेल्फमेड लोक आहोत. आमचाही संघर्ष कधी तरी बघाल की नाही बघणार कुठे होतो आम्ही आधी. आम्ही त्यांना साथ दिली ती एकवेळा नाही दोन वेळा नाही अनेकदा साथ दिली. दोन आमदारकीच्या वेळी, महानगर पालिकेच्या वेळी सुद्धा दिली मग अजून काय एका व्यक्तीने करायला पाहिजे असा प्रश्न समीर आहिर यांनी केला.
हे ही वाचा
मी त्यांना स्पष्ट सांगितले होते की राजकीय वातावरण असले पाहिजे, राजकारणाचे भविष्य असले पाहिजे त्याचबरोबर कुठेतरी आपण आपली चौकट देखील करायला पाहिजे असे त्यांनी सांगितले. आज जर आम्हाला पॅालिटिकल एक्झिटन्स ठेवायचे असल्यास आम्ही काही आमच्या हितासाठी निर्णय घेतले तर काय वाईट आहे. ते निर्णय मग स्वार्थासाठी म्हणा व्यक्तीसाठी असो का नाही घेतले पाहिजे? आम्ही काम करणारी लोक आहोत आम्ही रोज फिल्डवर ज्या अडचणी आहेत त्या आम्ही करत आहोत.
मी आमदार सांभाळण्याची जबाबदारी देखील पार पाडतो आणि कोणी उचलुन नेले तर त्यांनी घेऊन आणण्याचे देखील काम चांगले करतो असे समिर आहिर म्हणाले. यावेळी त्यांनी नारायण राणे यांचे उदाहरण देखील दिले आहे. तुमचे लोक का जात आहेत? आणि तुम्ही एखादे टॅगलाईन लावता आणि मग ते लोक पुन्हा कशी काय निवडून येत आहेत? असे अनेक प्रश्न मुलाखतीमध्ये समिर आहिर यांनी उपस्थित केले आहेत.