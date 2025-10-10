English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुतण्याच्या मदतीला अजितकाका आले धावून, घायवळसोबतच्या फोटोप्रकरणी रोहित पवारांची पाठराखण

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुन्हा एकदा रोहित पवारांची पाठराखण केलीय. गुंड सचिन घायवाळसोबत रोहित पवारांचा फोटो समोर आला होता. याबाबत बोलताना अजितदादांनी पुतण्याची पाठराखण केलीय. कुणासोबत फोटो आला म्हणजे लगेच दोषी होत नसतो असं अजितदादांनी म्हटलंय.

पूजा पवार | Updated: Oct 10, 2025, 08:24 PM IST
पुतण्याच्या मदतीला अजितकाका आले धावून, घायवळसोबतच्या फोटोप्रकरणी रोहित पवारांची पाठराखण
(Photo Credit : Social Media)

मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुन्हा एकदा रोहित पवारांची पाठराखण केलीय. गुंड सचिन घायवाळसोबत रोहित पवारांचा फोटो समोर आला होता. याबाबत बोलताना अजितदादांनी पुतण्याची पाठराखण केलीय. कुणासोबत फोटो आला म्हणजे लगेच दोषी होत नसतो असं अजितदादांनी म्हटलंय.

Add Zee News as a Preferred Source

अजित पवार आणि रोहित पवार या काका-पुतण्यांचा राजकीय मार्ग वेगवेगळा झालाय. लोकसभा निवडणुकीवेळी एकमेकांना पाण्यात पाहणारे हे काकापुतण्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून कमालीचं सौख्य पाहायला मिळतंय. आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांना धमकावल्याप्रकरणी काही दिवसांपूर्वी अजितदादा वादात सापडले होते. त्यावेळी अजितदादांच्या पक्षाआधी रोहित पवारांनी अजितदादांची पाठराखण केली होती.

गुंड सचिन घायवळसोबतचा रोहित पवारांचा फोटो समोर आल्यानं रोहित पवार थोडेसे अडचणीत आलेत. भाजपनं तर निलेश घायवळ आणि सचिन घायवळ यांच्याशी रोहित पवारांचे मैत्रीचे संबंध असल्याचा आरोप केलाय. भाजपनं रोहित पवारांवर आरोपांच्या फैरी झाडलेल्या असताना अजितदादा पुतण्याच्या मदतीचा धावून आलेत. फोटो असला म्हणूजे रोहित पवारांचे घायवळशी संबंध आहेत असं होत नाही असं अजितदादांनी सांगितलंय. भाजप मात्र अजूनही त्यांच्या आरोपांवर ठाम आहे. सचिन घायवळ हा रोहित पवारांचा कार्यकर्ता असल्याचा दावा भाजपनं केलाय.

पक्ष वेगळे झाले, राजकीय मार्ग वेगळे झाले आता काका-पुतण्यांमध्ये कोणतेही राजकीय सौख्य नसल्याचा दावा दोन्ही पक्षांकडून वारंवार करण्यात येतो. पण काका पुतण्यांपैकी कोणीही अडचणीत आल्यावर काकापुतण्यांपैकी एक जण हमखास त्यांची बाजू लावून धरतो. आणि हो बाजू लावून धरताना काका किंवा पुतण्या थेट आपल्या आघाडी किंवा महायुतीविरोधात भूमिका घेण्यास मागंपुढं पाहत नाही हे सुद्धा पुन्हा पुन्हा अधोरेखित झालंय.

FAQ : 

अजित पवारांनी रोहित पवारांची पाठराखण कशाबाबत केली?
उत्तर: गुंड सचिन घायवळसोबत रोहित पवारांचा फोटो समोर आल्यानंतर अजित पवारांनी पुतण्याची पाठराखण केली. त्यांनी म्हटलं की, कुणासोबत फोटो आला म्हणजे लगेच दोषी होत नाही.

रोहित पवार सचिन घायवळ प्रकरणात अडचणीत का आले?
उत्तर: रोहित पवार आणि सचिन घायवळ यांचा एकत्रित फोटो समोर आल्यानं ते अडचणीत आले. भाजपने निलेश घायवळ आणि सचिन घायवळ यांच्याशी रोहित पवारांचे मैत्रीचे संबंध असल्याचा आरोप केला आहे.

अजित पवारांनी भाजपच्या आरोपांवर काय म्हटलं?
उत्तर: अजित पवारांनी म्हटलं की, फोटो असला म्हणजे रोहित पवारांचे घायवळशी संबंध आहेत असं होत नाही. त्यांनी पुतण्याच्या मदतीसाठी धावून आले.

About the Author
Tags:
Ajit pawarmarathi newsRohit PawarNilesh Ghaival

इतर बातम्या

लग्नाआधी ट्विंकलने अक्षयच्या मेडिकल टेस्ट का केली? अभिनेत्र...

मनोरंजन