पुतण्याच्या मदतीला अजितकाका आले धावून, घायवळसोबतच्या फोटोप्रकरणी रोहित पवारांची पाठराखण

मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुन्हा एकदा रोहित पवारांची पाठराखण केलीय. गुंड सचिन घायवाळसोबत रोहित पवारांचा फोटो समोर आला होता. याबाबत बोलताना अजितदादांनी पुतण्याची पाठराखण केलीय. कुणासोबत फोटो आला म्हणजे लगेच दोषी होत नसतो असं अजितदादांनी म्हटलंय.
अजित पवार आणि रोहित पवार या काका-पुतण्यांचा राजकीय मार्ग वेगवेगळा झालाय. लोकसभा निवडणुकीवेळी एकमेकांना पाण्यात पाहणारे हे काकापुतण्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून कमालीचं सौख्य पाहायला मिळतंय. आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांना धमकावल्याप्रकरणी काही दिवसांपूर्वी अजितदादा वादात सापडले होते. त्यावेळी अजितदादांच्या पक्षाआधी रोहित पवारांनी अजितदादांची पाठराखण केली होती.
गुंड सचिन घायवळसोबतचा रोहित पवारांचा फोटो समोर आल्यानं रोहित पवार थोडेसे अडचणीत आलेत. भाजपनं तर निलेश घायवळ आणि सचिन घायवळ यांच्याशी रोहित पवारांचे मैत्रीचे संबंध असल्याचा आरोप केलाय. भाजपनं रोहित पवारांवर आरोपांच्या फैरी झाडलेल्या असताना अजितदादा पुतण्याच्या मदतीचा धावून आलेत. फोटो असला म्हणूजे रोहित पवारांचे घायवळशी संबंध आहेत असं होत नाही असं अजितदादांनी सांगितलंय. भाजप मात्र अजूनही त्यांच्या आरोपांवर ठाम आहे. सचिन घायवळ हा रोहित पवारांचा कार्यकर्ता असल्याचा दावा भाजपनं केलाय.
पक्ष वेगळे झाले, राजकीय मार्ग वेगळे झाले आता काका-पुतण्यांमध्ये कोणतेही राजकीय सौख्य नसल्याचा दावा दोन्ही पक्षांकडून वारंवार करण्यात येतो. पण काका पुतण्यांपैकी कोणीही अडचणीत आल्यावर काकापुतण्यांपैकी एक जण हमखास त्यांची बाजू लावून धरतो. आणि हो बाजू लावून धरताना काका किंवा पुतण्या थेट आपल्या आघाडी किंवा महायुतीविरोधात भूमिका घेण्यास मागंपुढं पाहत नाही हे सुद्धा पुन्हा पुन्हा अधोरेखित झालंय.
