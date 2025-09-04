English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महिला आयपीएस अधिकाऱ्यावर दादागिरी, अजितदादांच्या कथित व्हायरल फोनमुळं नवा वाद

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 4, 2025, 09:19 PM IST
महिला आयपीएस अधिकाऱ्यावर दादागिरी, अजितदादांच्या कथित व्हायरल फोनमुळं नवा वाद

Karmala News : सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळ्याच्या पोलीस उपअधीक्षक अंजली कृष्णा यांना अजितदादांनी केलेला कथित फोन वादात सापडलाय. गौणखनिज प्रकरणात अंजली कृष्णा यांनी धाड टाकली होती. ही कारवाई थांबवण्यासाठी अजितदादांनी थेट महिला आयपीएस अधिकाऱ्याला फोन केला. फोनवरुन अजितदादांनी आयपीएस अधिकाऱ्याची खरडपट्टी काढल्यानं नवा वाद निर्माण झालाय.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार रोखठोक बोलण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. पण हाच रोखठोकपणा त्यांना अडचणीतही आणतो. सोलापूर जिल्ह्यातल्या करमाळा तालुक्यातील कुर्डू गावातल्या एका घटनेनं अजितदादा वादात सापडण्याची शक्यता आहे. कुर्डू गावात गौण खनिज उत्खनन प्रकरणात कारवाई करण्यासाठी करमाळ्याच्या पोलीस उपअधीक्षक अंजली कृष्णा गेल्या होत्या. कारवाई सुरु असताना तिथल्या राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी थेट अजित पवारांनाच फोन लावून दिला. फोनवर अजितदादा होते. अजितदादांनी थेट अंजली कृष्णांना कारवाई थांबवण्याचे आदेश दिले. अजितदादांच्या कथित संभाषणाचा व्हिडिओ रेकॉर्ड होत होता. 

'अजितदादांनी माफी मागावी'

अजितदादांच्या या कथित फोन कॉलचे तीव्र पडसाद राज्यभर उमटले. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानियांनी ट्विट करुन अजितदादांवर टीका केलीय. एका महिला पोलीस अधिका-याला असं बोलणं अजितदादांना शोभतं का असा सवाल त्यांनी केलाय. एवढंच नव्हे तर अजितदादांनी महिला आयपीएस अधिकारी अंजली कृष्णा यांची माफी मागावी अशी मागणीही त्यांनी केलीय.

सुषमा अंधारें काय म्हणाल्या? 

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनीही कथित फोन कॉलवरुन अजितदादांवर टीकेचे बाण सोडलेत. अजितदादांचं सरकार गुंडांना अभय देतंय का असा सवाल सुषमा अंधारेंनी केलाय. डीसीएम म्हणजे डिफॉल्टर केस मॅनेजमेंट असा अर्थ काढायचा का असा टोलाही सुषमा अंधारेंनी लगावलाय. 

तीव्र आंदोलनाचा इशारा

सोलापुरातील जनशक्ती शेतकरी सेनाही याविरोधात मैदानात उतरलीय. अजितदादांनी त्या महिला आयपीएस अधिकाऱ्याची जाहीर माफी मागावी अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिलाय.

अजितदादांचा हा कथित फोन व्हायरल झालाय. हा फोन खरा की खोटा हा तपासाचा भाग आहे. पण त्यामुळं अधिका-यांच्या मनोबलावर विपरीत परिणाम तर होणार नाही ना याची चर्चा सुरु झालीये.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

