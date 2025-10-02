English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
लाडकी बहिण योजनेबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा!

लाडकी बहिण योजनेबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी घोषणा केली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 2, 2025, 08:53 PM IST
Eknath Shinde Dasara Melava : लाडकी बहिण योजनेवरुन महाराष्ट्रात सातत्याने वाद होते आहे. लाडकी बहिण योजनेमुळे सरकारला मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. अनेक खात्यांचा निधी लाडकी बहिण योजनेसाठी वापरला जात आहे. यामुळे लाडकी बहिण योजने बंद होणार अशी चर्चा रंगली आहे. अशातच लाडकी बहिण योजनेबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी घोषणा केली आहे.  शिवतीर्थावरील दसरा मेळाव्यात उद्धव ठाकरेंनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा गाढव असा उल्लेख केला आहे. अमित शाहांच्या जोड्यांचा भार वाहणारं हे गाढव आहे. असं म्हणत ठाकरेंनी शिंदेंना टोला लगावला. याला देखील एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्युत्तर दिले. 

शिवसेना शिंदे गटाचा दसरा मेळावा यंदा आझाद मैदानाऐवजी गोरेगावच्या नेस्को सेंटरमध्ये पार पडला.  उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी पुरग्रस्तांना मदतीचा हात दिलाय. नेस्को ग्राऊंडमधून जीवनावश्यक वस्तूंचे 15 ट्रक रवाना झालेत. दसरा मेळवा सुरु होण्याआधी एकनाथ शिंदेंनी या ट्रकला हिरवा झेंडा दाखवला. हे जीवनावश्यक वस्तूंचे ट्रक मराठवाडा आणि पूरग्रस्त भागात पाठवण्यात आले.

उद्धव ठाकरेंनी दसऱ्या मेळाव्यातील भाषणात लाडकी बहीण योजनेवर जोरदार टीका केली. लाडकी बहिण योजना म्हणजे भाजपा पगारी मतदार तयार करत आहे असा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. मते विकत घेण्यासाठी पैसे आहेत पण शेतकऱ्यांना देण्यासाठी पैसे नाहीत असा आरोपही उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. आपण पगारी मतदार व्हायचं की स्वाभिमानी हे महिलांनी ठरवायचं आहे असं आवाहनही उद्दव ठाकरे यांनी  केलं आहे.  दसरा मेळाव्यातून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी लाडक्या बहिणींना आश्वासन दिले.  सर्व निकष बाजूला ठेऊन मदत केली जाईल. लाडकी बहीण योजना कधीही बंद होणार नाही अस जाहीर आश्वासन दिले. तर विरोधकांना लाडकी बहिण योजनेवर बोलण्याचा अधिकार नाही, त्यांनी योजनेला विरोध केला होता, अशी टीकाही त्यांनी केली.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

