मोठी बातमी! आज थेट मोदींना भेटून शिंदे काढणार तोडगा? दिल्लीतील चर्चेच्या केंद्रस्थानी राज्यातला 'हा' गुंता?

राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची आज भेट घेणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आज दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास ही भेट होण्याची दाट शक्यता आहे. या भेटीदरम्यान अनेक विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता असली तरी या भेटीदरम्यान सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्तारासंदर्भातील असू शकतो असं सांगितलं जात आहे. राज्यातील राजकीय गुंतागूत दिल्लीच्या माध्यमातून शिंदे सोडवणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. नेमकी सध्या ही गोंधळाची स्थिती काय आणि या भेटीत कशावर चर्चा होऊ शकते, दिल्लीत शिंदे अजून कोणाला पक्षविस्ताराच्या संदर्भातून भेटू शकतात ते पाहूयात...
संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत मोदी आणि शिंदेंदरम्यान आज दुपारच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सात ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाचा रौप्य महोत्सव साजरा होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर एनडीएच्या घटक पक्षांतील नेत्यांशी पंतप्रधान चर्चा करत आहेत. राज्यातील विधान परिषदेच्या जागावाटपातील तिढ्यावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबतही या बैठकीत चर्चा होऊ शकते.
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीत पुणे शिक्षक जागेवरून शिंदे शिवसेना आणि भाजप यांच्यात तिढा निर्माण झाला होता. यासाठी मतदान 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणार आहे, मतमोजणी 27 ऑक्टोबरला होणार असून उमेदवारी अर्ज भरण्याचा आज म्हणजेच 5 ऑक्टोबर ही शेवटची तारीख आहे. या निवडणुकीसाठी पाच जागा आहेत. छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) पदवीधर, पुणे पदवीधर, नागपूर पदवीधर, अमरावती शिक्षक आणि पुणे शिक्षक असे पाच उमेदवार या निवडणुकीत निवडून येणार आहे. महायुतीत 3:1:1 चा फॉर्म्युला चर्चेत होता. भाजप तीन, शिंदे गट आणि अजित पवार गट प्रत्येकी एक असं ठरत होतं. अमरावती शिक्षक शिंदे गटाला आणि छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर अजित पवार गटाला दिल्याचे वृत्त आहे.
पुणे शिक्षक मतदारसंघावर तीनही पक्षांनी दावा केला होता. शिंदे गटाकडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे ओएसडी मंगेश चिवटे (आरोग्यदूत) आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या निकटवर्तीय सचिन सानप यांनी उमेदवारीसाठी आग्रही भूमिका घेतली. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुणे पदवीधर आणि शिक्षक या दोन्ही जागा परंपरेने भाजपच्या असल्याचे सांगत दावा केला. 2 ऑक्टोबरच्या तिन्ही पक्षांच्या बैठकीत प्राथमिक सहमती झाल्याचे वृत्त होते, पण पुणे शिक्षकावरील रस्सीखेच कायम होती. 4 ऑक्टोबरपर्यंत भाजपने तीन उमेदवार जाहीर केले आहेत. हे उमेदवार पुढीलप्रमाणे : पुणे शिक्षक: कौस्तुभ गावडे, पुणे पदवीधर: डॉ. स्मिता जाधव, नागपूर पदवीधर: सुधाकर कोहळे. काही वृत्तांनुसार जागावाटपाचा तिढा सुटला आणि पुणे शिक्षक भाजपकडे गेल्याने चिवटे यांच्या दाव्याला धक्का बसला. मात्र 4 ऑक्टोबरच्या वृत्तानुसार चिवटे यांनी सांगितले की, शिंदे यांनी त्यांना नामनिर्देशन दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे बंडखोरीची शक्यता चर्चेत आहे. अर्ज मागे घेण्यासाठी 6 तारखेपर्यंतचा वेळ आहे. त्यामुळे थेट मोदींना भेटून शिंदे हा प्रश्न निकाली काढतात का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
शिवसेनेचा महाराष्ट्राबाहेर विस्तार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासंदर्भात शिवसेनेच्या विविध राज्यांतील प्रदेशप्रमुखांची बैठक गेल्या महिन्यात दिल्ली येथे झाली होती. त्यावेळी ग्राऊंड रिपोर्ट सादर करण्याच्या सूचना शिंदे यांनी दिल्या होत्या. काही प्रदेशप्रमुख या अहवालासह शिंदे यांची दिल्ली येथे भेट घेतील, अशी माहितीही सूत्रांनी दिली आहे