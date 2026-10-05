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मोठी बातमी! आज थेट मोदींना भेटून शिंदे काढणार तोडगा? दिल्लीतील चर्चेच्या केंद्रस्थानी राज्यातला 'हा' गुंता?

राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची नवी दिल्लीमध्ये भेट घेणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. यासंदर्भातील तपशील सूत्रांनी दिला असून या भेटीदरम्यान कशावर चर्चा होऊ शकते याची माहितीही समोर आलीये.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 05, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Oct 05, 2026, 10:27 AM IST
मोठी बातमी! आज थेट मोदींना भेटून शिंदे काढणार तोडगा? दिल्लीतील चर्चेच्या केंद्रस्थानी राज्यातला 'हा' गुंता?
Image Credit: आज दुपारनंतर होणार दोन्ही नेत्यांची भेट? (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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