पुणे जिल्ह्याच्या विकासाबाबत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी घेतला मोठा निर्णय; 1472 कोटी रुपयांची तरतूद

पुण्यातील धार्मिक पर्यटन, ऐतिहासिक वारसा संवर्धन, ग्रामीण विकासासाठी 1472 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या उपस्थितीत 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीच्या नियोजनाला मंजुरी देण्यात आली.

Written ByVanita KambleUpdated byVanita Kamble
Published: May 15, 2026, 03:38 PM IST|Updated: May 15, 2026, 03:49 PM IST
Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

