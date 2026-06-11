/सुनेत्रा पवारांच्या खासगी विमानात बिघाड; राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांसह निघाल्या होत्या दिल्लीली?

NCP Sunetra Pawar: राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या खासगी विमानात बिघाड झाला. राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांसह सुनेत्रा पवार दिल्लीली निघाल्या होत्या. सुदैवाने, उड्डाणापूर्वीच हा बिघाड लक्षात आल्याने मोठा अनर्थ टळला. सीएमआर कंपनीचे हे विमान होते.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार 9 जून रोजी NDA च्या बैठकीसाठी दिल्लीला निघाल्या होत्या. त्यांच्या खाजगी विमानात 9जून रोजी संध्याकाळी अचानक तांत्रिक बिघाड झाला. विमानात बसण्यापूर्वीच विमान बिघडल्याची माहिती समोर आल्याने खळबळ उडाली. मुंबईहून दिल्लीला जाण्यासाठी त्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसह विमानतळावर पोहचल्या असताना विमानच तांत्रिक बिघाड झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला. यामुळे विमानाचे उड्डाण तात्काळ थांबवण्यात आले. यामुळे सुनेत्रा पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीचे सर्व नेते विमानतळावरच थांबले.
सुनेत्रा पवार यांचे खाजगी विमान मुंबईहून दिल्लीसाठी उड्डाण करणार होते. मात्र, ऐनवेळी विमानात तांत्रिक बिघाड झाल्याचे वैमानिकाच्या निदर्शनास आले. या तांत्रिक बिघाडामुळे विमानाचे टेक ऑफ रद्द करण्यात आले. हे विमान 2 तास मुंबई विमानतळावरच थांबववण्यात आले. तात्काळ विमानातील सर्व तांत्रिक त्रुटी तपासण्यात आल्या. यानंतर वश्यक ती दुरुस्ती केल्यानंतर, संध्याकाळी 5 चे हे विमान दोन तास उशिराने म्हणजेच रात्री 7 वाजता दिल्लीसाठी रवाना झाले.
मुंबईहून दिल्लीला जाणाऱ्या या विमानामध्ये उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासोबत त्यांचे सुपुत्र आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते पार्थ पवार, खासदार सुनील तटकरे आणि खासदार प्रफुल्ल पटेल हे राष्ट्रवादीचे दिग्गज नेतेही प्रवास करत होते. सर्व नेते दिल्लीतील एका महत्त्वाच्या राजकीय बैठकीसाठी जात होते. उड्डाणाआधीच विमानात तांत्रिक बिघाड झाल्याची माहिती समोर आल्याने टेक ऑफ तात्काळ थांबवण्यात आले.
सुनेत्रा पवार यांचे हे विमान सीएमआर कंपनीचे होते. 28 जानेवारी 2026 रोजी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामती येथे विमान दुर्घटनेत निधन झाले. अजित पवार यांचा ज्या विमानात अपघात झाला ते विमान VSR कंपनीचे होते. या विमानातील अनेक तांत्रिक त्रुटी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार आणि अजित पवारांचे पुतणे रोहित पवार यांच्या उघडकीस आणल्या. अजित पवार विमान दुर्घटना प्रकरणात रोहित पवार यांनी इनेक गंभीर आरोप केले होते.