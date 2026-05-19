/उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पहिल्यांदाच पक्षासाठी घेतला सर्वात मोठा निर्णय; भारतातील प्रसिद्ध राजकीय रणनीतीकाराची राष्ट्रवादीत एन्ट्री!

Sunetra Pawar Prashant Kishor : दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षात अंतर्गत मोठ्या घडामोडी घडत आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पहिल्यांदाच पक्षासाठी घेतला सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. भारतातील प्रसिद्ध राजकीय रणनीतीकाराची राष्ट्रवादीत एन्ट्री झाली आहे. “राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने 2029 च्या निवडणुकीसाठी मोठी रणनीती आखली आहे. प्रसिद्ध राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांची कंपनी लवकरच पक्षाची नवी रणनीती ठरवणार आहे. सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत हा महत्वाचा निर्णय झाला.
नरेश अरोरा यांच्यानंतर प्रशांत किशोर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे रणनीतीकार म्हणून काम पाहणार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून लवकरच नव्या राजकीय रणनीती ठरवणाऱ्या संस्थेची नेमणूक करण्यात येणार आहे. काल 19 मे रोजी सकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार खासदार पार्थ पवार यांच्यासोबत प्रशांत किशोर यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीचे सोपस्कर पूर्ण झाल्यानंतर येत्या 2 दिवसांत कायदेशीर बाबी पूर्ण करून लवकरच प्रशांत किशोर यांची कंपनी कामाला सुरुवात करणार आहेत. 1 जूनपासून प्रशांत किशोर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे रणनीतीकार म्हणून काम पाहणार असल्याची विश्वसनीय सूत्रांची माहिती आहे.
दरम्यान, प्रशांत किशोर निवडणुकीचे चाणक्य म्हणून ओळखले जाते. पुढेचे 3 वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी महत्वाचे असणार आहे. त्यामुळे 2029 च्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने रणशिंग फुंकल्याचे बोलले जात आहे. “प्रशांत किशोरांच्या एंट्रीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसची रणनीती कशी बदलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.”
प्रशांत किशोर, ज्यांना राजकीय वर्तुळात ‘पीके’ म्हणून ओळखले जाते. प्रशांत किशोर ‘जन सुराज पक्षाचे’ संस्थापक आहेत. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या यशस्वी प्रचार मोहिमेत त्यांचा महत्वाचा वाटा होता. बिहारमध्ये नितीश कुमार, पश्चिम बंगालमध्ये ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेशमध्ये वाय.एस. जगन, तामिळनाडूत एम.के. स्टॅलिन, दिल्लीत AAP सारख्या पक्षांसाठी त्यांनी यशस्वी रणनीती आखल्या. संयुक्त राष्ट्रसंघात सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात ते 8 वर्षे कार्यरत होते.
2015 च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत प्रशांत किशोर यांनी स्वतःच्या जन सुराज पक्षाचे उमेदवार दिले. त्यांच्या पक्षाने 238 जागांवर निवडणुक लढल्या. पण एकही जागा जिंकली नाही. मात्र, त्यांचा राजकीय सल्लागार म्हणूनचा अनुभव पक्षांसाठी मोठा फायदा ठरला आहे.
प्रशांतजी आमचे मित्र आणि भावासारखे आहेत. ते आम्हाला दादांच्या काळापासून ओळखतात. काल ते शहरात आले होते, त्यामुळे आम्हाला त्यांना घरी जेवणासाठी आणि काही विचारप्रवर्तक गप्पांसाठी आमंत्रित करण्याचा आनंद मिळाला. ते राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत काम करत असल्याच्या काही अटकळांबद्दल, मी वस्तुस्थिती स्पष्ट करू इच्छितो. माझ्या माहितीनुसार, त्यांनी राजकीय सल्लागार पद सोडून काही वर्षे झाली आहेत. त्यात काही बदल होईल असे मला वाटत नाही, पण ज्यांना यात रस आहे त्या सर्वांना मी खात्री देऊ इच्छितो की, जिथे कुठे गरज असेल तिथे आम्ही एकमेकांसाठी नेहमीच उपलब्ध आहोत आणि राहू असे ट्विट पार्थ पवार यांनी केले आहे.