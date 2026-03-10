उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांची मोठी घोषणा; महाराष्ट्रात महिलांसाठी नवा कायदा, 180 दिवसांची प्रसूती रजा आणि मेडिकल प्रमाणापत्राशिवाय एक वर्षापर्यंत सुट्टी

Deputy CM Sunetra Pawar : विधिमंडळ अधिवेशनात राज्याच्या नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार मोठी घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रात महिलांसाठी नवा कायदा आणला जाणार आहे. यासह राज्यातील महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. 180 दिवसांची प्रसूती रजा आणि मेडिकल प्रमाणापत्राशिवाय एक वर्षापर्यंत सुट्टीअशी तरतूद करण्यात येईल अशी माहिती देखील त्यांनी दिली.
महिला सुरक्षेसाठी महाराष्ट्रात नवा कायदा
महिला सुरक्षेसाठी शक्ती फौजदारी कायदा विधेयक 2020 सादर करण्यात आले होते.1 जुैल 2024 पासून भारतीय न्यास संहिता लागू झाली. यामुळे राज्य सुधारणा मागे घेण्यात आले. पोलिस महासंचालक यांच्या अध्यक्षेतेखाली समितीच्या शिफारसी नुसार आवश्यक राज्य सुधारणा प्रस्ताव विधी तयार करण्यात आला.
त्यावर शासन स्थरावर कारवाई सुरु आहे. महिलांच्या सुरक्षेतितेसाठी महाराष्ट्रता नवा कायदा आणला जात आहे. राज्य शासन आग्रही आहे. मुख्यमंत्र्याकडे मी सातत्याने पाठपुरवठा करत आहे. लवकर हा कायदा जाहीर होईल अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केली.
केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महिलांना 180 दिवसांची प्रसूती रजा मिळणार आहे. गरज भासल्यास 1 वर्षांपर्यंत देय अर्ध वेतन रजा कोणत्याही मेडिकल प्रमाणापत्राशिवाय मिळणार आहे. मातृत्व सन्मानासाठी या योजनेची अंमलबजवणी केली जाणार आहे.
महिलांसाठी चांगली संधी उपलब्ध करून दिली त्याबाबत आभारी आहे. अनेक वरिष्ठ नेते यांनी भाषण केलं. आपल्या भावना व्यक्त केल्या. काही चांगल्या सूचना यानिमित्ताने पुढे आल्या. या सभागृहात पुरुष सदस्य यांनी देखील भावना व्यक्त केल्या
अंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे औचित्य साधून घोषणा करत आहोत. come early Go early याची घोषणा करत आहोत. ९.१५ ल्या त्या कार्यालयात आल्या तर घरी जाताना त्यांना अर्धा तास लवकर सोडण्यात येईल याची घोषणा करत आहोत
महिला आयोग रिक्त जागा भरण्याबाबत अमोल मिटकरी यांनी सांगितलं… यावर उचित कारवाई केली जाईल.
घरेलू महिलांसाठी शासन मदतीसाठी प्रयत्नशील आहे 5 हजार महिलांना भांड्याच वाटप करण्यात आलं आहे.
एकल महिला समस्या सोडवण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत. चौथे महिला धोरण लागू करण्यात आले आहेत. याच्या प्रभावी अमलबजावणी साठी समिती नेमण्यात आली आहे. कोणत्या खात्याला किती दिवसांत काम पूर्ण करायचे आहेत याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शक्ति विधेयक केंद्राकडे पाठवण्यात आले होते मात्र आता ते माघारी घेण्यात आले आहे. करण भारतीय न्याय संहिता आता लागू करण्यात आली आहे/ सध्या शासन स्तरावर कारवाई सुरू आहे. मुख्यमंत्री यांच्यासोबत याबाबत चर्चा मी स्वत: करेल