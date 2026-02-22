अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आधी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे महत्वाच्या विषयांवर भाष्य; दोन महत्वाचे मुद्दे मांडले

Maharashtra aAssembly Budget Session 2026 : राज्य सरकारचं विधीमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्यापासून सुरु होत आहे. त्याच्या पूर्वसंध्येला संध्याकाळी सह्याद्री अतिथीगृहावर सरकारकडून चहापान कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह मंत्री आणि आमदारही उपस्थित होते. मात्र विरोधकांनी चहापानावर बहिष्कार टाकला. अजित पवारांच्या निधनानंतर होणारं राज्य सरकारचं हे पहिलंच विधीमंडळ अधिवेशन असून, या अधिवेशनात सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री म्हणून पहिल्यांदाच सभागृहात उपस्थित राहणार आहेत. अधिवेशनाआधी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी महत्वाच्या विषयांवर भाष्य. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी महत्वाचे मुद्दे मांडले
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पहिला मुद्दा लाडकी बहिण योजनेचा मांडला. चहापान हे चर्चेसाठीचे व्यासपीठ आहे असं म्हणत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी चहापानावर बहिष्कार घालणाऱ्या विरोधकांवर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला. जनतेने निवडून दिलेल्या महायुती सरकारचे हे दुसरे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. अजितदादांनी 11 वेळ अर्थसंकल्प सादर केला. 2011 सालचा 1 लाख 44 हजार कोटींचा अर्थसंकल्प होता तर गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्प 7 लाख कोटींचा होता. अजितदादांनी आर्थिक शिस्त आणि विकास साधला. शिस्तीसोबत तडजोड केली नाही. यंदाचा 12 अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी अजितदादा आपल्याला सोडून गेले. राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रेलिअनपर्यंत घेऊन जाण्याचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी ते काम करत होते. लाडकी बहिण योजनेला त्यांनी निधी कमी पडू दिला नाही. अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे असे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार पवार म्हणाल्या.
दुसरा मुद्द अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेच्या चौकशीबाबतचा होता. रोहित पवार हे सातत्याने पत्रकार परिषद घेत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करत आहे. यावर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली. दुर्घटनेचा चौकशी सुरु असून या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्र देण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?
अर्थसंकल्प म्हटलं की अजितदादांकडे लक्ष असायचं. दादांच्या दु:खाचं सावट अधिवेशनवर आहे. नियतीसमोर आपलं काही चालत नाही. सुनेत्रा वहिनीच्या पाठीशी आम्ही दोघेही आहोत. गेल्या वर्षी दादा म्हणाले होते महाराष्ट्र आता थांबणार नाही. अजितदादांचं स्वप्न आम्हाला पूर्ण करायचं आहे. बजेट मुख्यमंत्री मांडणार आहेत.
मुख्यमंत्री अर्थतज्ज्ञ आहेत, राज्याची नाडी त्यांना माहिती. मुख्यमंत्री आत्ता दाओसला जाऊन आलेत यामुळे अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे आर्थिक घडी बिघडणार नाही याची काळजी घेतली. काही लोकांनी आज पत्रकार परिषदेत लाडकी बहिणीवर बोलणारे लोक कोर्टात गेले होते. आम्ही प्रिंटिंग मिस्टेक म्हणणारे नाही तर करून दाखवणारे आहोत. विरोधक बोलतील तेव्हा त्याला उत्तर देऊ असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.