शिवराज यादव | Updated: Dec 18, 2025, 06:04 PM IST
मोठी बातमी! माणिकराव कोकाटेंचा अखेर राजीनामा, अजित पवार म्हणाले 'लोकशाही मूल्ये...'

Manikrao Kokate Resignation: 1995 सालच्या शासकीय सदनिका वाटपातील गैरव्यवहार प्रकरणामुळे अडचणीत आलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माणिकराव कोकाटे यांना अखेर राजीनामा दिला आहे. पक्षाचे प्रमुख आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांचा राजीनामा स्विकारला आहे. अजित पवार यांनीच एक्सवर पोस्ट करुन ही माहिती दिली आहे. माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात आला असल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे. तसंच लोकशाही मूल्ये जपली जातील व जनतेच्या विश्वासाला तडा जाणार नाही, त्या दृष्टीकोनातून आम्ही सदैव कार्यतत्पर राहू असंही म्हटलं आहे. 

अजित पवारांनी पोस्टमध्ये काय लिहिलं आहे?

"माननीय न्यायालयाच्या निकालानंतर महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील सदस्य व पक्षातील आमचे सहकारी श्री. माणिकराव कोकाटे यांनी आपला राजीनामा माझ्याकडे सुपूर्द केला आहे. कायदे-नियम हे सर्वोच्च स्थानी असून ते कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा सर्वोतोपरी आहेत, या आमच्या पक्षाच्या दीर्घकालीन भूमिकेनुसार हा राजीनामा तत्त्वतः स्वीकारण्यात आला आहे," असं अजित पवारांनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. 

संवैधानिक प्रक्रियेनुसार पुढील कार्यवाहीसाठी श्री. माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा मा. मुख्यमंत्री महोदयांकडे पाठवण्यात आला आहे अशी माहिती अजित पवारांनी दिली आहे. पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की, "सार्वजनिक जीवन हे नेहमीच संविधानिक नैतिकता, संस्थात्मक प्रामाणिकता आणि न्यायपालिकेच्या सन्मानावर आधारित असावं, या मूल्यांवर आमच्या पक्षाची निरंतर वाटचाल राहिली आहे. कायदेशीर प्रक्रियेवर आमचा ठाम विश्वास आहे. राज्यात कायदा-व्यवस्थेचं काटेकोरपणे पालन होईल, याकरिता आम्ही कटिबद्ध आहोत. लोकशाही मूल्ये जपली जातील व जनतेच्या विश्वासाला तडा जाणार नाही, त्या दृष्टीकोनातून आम्ही सदैव कार्यतत्पर राहू". 

अजित पवारांनी पोस्टमध्ये माणिकराव कोकाटे यांनी लिहिलेलं पत्र आणि यानंतर मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्राची प्रत जोडली आहे. 

माणिकराव कोकाटे यांनी अजित पवारांना लिहिलेल्या पत्रात लिहिलं आहे की, "मा जिल्हा व सत्र न्यायालय यांनी माझ्या विरुद्ध दाखल असलेल्या अपीलाच्या अनुषंगाने 16/12/205 रोजी दिलेल्या न्याय निर्णयाचा सन्मान राखून व नैतिक जबाबदारी स्विकारुन मा. उच्च न्यायालयाच्या न्याय निर्णयाच्या अधिन राहून मी माझ्याकडे असलेल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा देत आहे. त्याचा स्विकार करावा ही विनंती".

यानंतर अजित पवारांनी मुख्यमंत्र्यांनी पत्र पाठवून हा राजीनामा स्विकारण्याची विनंती केली. त्याचंही पत्र अजित पवारांनी सोबत जोडलं आहे. 

कोकाटेंना अटक करण्यासाठी पोलीस निघाले

माणिकवार कोकाटे यांना अटक करण्यासाठी नाशिक पोलीस निघाले आहेत. नाशिक पोलीस डॉक्टरांशी बोलून पुढचे पाऊल ठरवणार आहेत. जर कोकाटे अनफिट असतील तर कोकाटे यांच्यावर पाळतीसाठी हॉस्पिटलमध्ये पोलिस हवालदार तैनात राहणार असल्याची पोलीस सूत्रांची माहिती आहे. 

माणिकराव कोकाटे यांच्या अटकेत कायदेशीर अडथळा नाही. अटकेसाठी विधीमंडळाच्या कुठल्याही परवानगीची गरज नाही अशी  खात्रीलायक सूत्रांची माहिती आहे. कोकाटेंच्या अटकेची माहिती पोलीस विधीमंडळाला पत्र देणार आहेत. कोकाटे रुग्णालयात दाखल असल्याने पोलिसांसमोर वैद्यकीय अडचण मात्र कायम आहे. 

देवेंद्र फडणवीसांनी काढून घेतली खाती

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांना पत्र लिहून माणिकराव कोकाटेंकडे असणारी काढून घेण्याची शिफारस केली होती. राज्यापालांनी ही शिफारस मान्य केल्याने आता कोकाटेंकडे कोणतंही खातं नसून, बिनखात्याचे मंत्री झाले आहेत. 

कोण होणार नवे क्रीडामंत्री

"माननीय देवेंद्र फडणवीसजी, मला तुम्ही 17 डिसेंबर 2025 रोजी लिहिलेलं पत्र प्राप्त झालं आहे ज्यामध्ये तुम्ही माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे असणारं क्रीडा आणि तरुण कल्याण, अल्पसंख्यांक विकास खातं उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवली जावी. मी या मागणीला मान्यता देत आहे," असं राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.  म्हणजेच अजित पवार आता राज्याचे नवे क्रीडामंत्री होणार आहेत. 

माणिकराव कोकाटेंना अटक कशासाठी होणार?

माणिकराव कोकाटे हे सदनिका वाटपातील गैरव्यवहार अडचणीत सापडले आहेत. 1995 सालच्या शासकीय सदनिका वाटपातील गैरव्यवहार प्रकरणात नाशिक जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची आणि 10 हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी प्रथम वर्ग न्यायालयाने हीच शिक्षा सुनावली आहे.  या निर्णयामुळे मंत्री कोकाटे यांचे मंत्रिपद जाण्याची शक्यता आहे.  

माणिकराव कोकाटे यांनी अटक टाळण्यासाठी हायकोर्टात धाव घेतली. मात्र हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तात्काळ सुनावणीस नकार दिला. 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

