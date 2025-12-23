English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मोठी घडामोड! दोन्ही राष्ट्रवादींची युती होणार, अजित पवारांनी स्वत: केली घोषणा, तारीखही जाहीर

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मोठी घडामोड! दोन्ही राष्ट्रवादींची युती होणार, अजित पवारांनी स्वत: केली घोषणा, तारीखही जाहीर

Ajit Pawar on Alliance with Sharad Pawar NCP for Municipal Election: पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येणार हे जवळपास निश्चित झालं आहे. अजित पवार यांनी स्वत: याबाबत अधिकृत घोषणा केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 23, 2025, 03:20 PM IST
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मोठी घडामोड! दोन्ही राष्ट्रवादींची युती होणार, अजित पवारांनी स्वत: केली घोषणा, तारीखही जाहीर

Ajit Pawar on Alliance with Sharad Pawar NCP for Municipal Election: महापालिका निवडणुकीत पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येणार असल्याच्या चर्चांना मागील अनेक दिवसांपासून उधाण आलं होतं. दरम्यान आता पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येणार हे जवळपास निश्चित झालं आहे. अजित पवार यांनी स्वत: याबाबत अधिकृत घोषणा केली आहे. अजित पवारांनी 26 डिसेंबरला दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अधिकृत युतीची घोषणा होईल असं सांगितलं आहे. 

अजित पवारांनी सांगितली युतीची तारीख

अजित पवार 26 डिसेंबरला दोन्ही राष्ट्रवादीच्या अधिकृत युतीची घोषणा करणार आहेत. अजित पवार यांनी स्वतः ही माहिती दिली आहे. कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना अजित पवारांनी 26 तारखेला अधिकृत घोषणा करू असं सांगितलं आहे. कुठल्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका,  26 तारखेला सगळ्या गोष्टी समोर येतील असं ते म्हणाले आहेत. कोण काय बोलत यावर विश्वास ठेवू नका असंही ते म्हणाले आहेत. 

सुप्रिया सुळे यांनी अजित पवारांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना, ते बोलले असतील तर विचार करुनच बोलले असतील असं म्हटलं आहे. "ते जर काही बोलले असतील त विचार करुनच बोलणार. माझ्याशी कोणीही बोललेले नाही, हे जबाबदारीने सांगू शकते. शरद पवार बारामतीला गेले आहेत. त्यांच्याशी माझं काही बोलणं झालेलं नाही", असं सुप्रिया सुळेंनी सांगितलं आहे. 

 

भाजपला रोखण्यासाठी अजित पवारांचा प्लॅन

पुण्यात अजित पवारांचा भाजपला रोखण्यासाठी नवा गेम प्लॅन समोर आला आहे. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत आघाडी करुन महापालिका लढण्याची तयारी अजित पवारांनी केली आहे. शरद पवारांशी आघाडी जवळपास पक्की असून काँग्रेससोबतही आघाडीसाठी चर्चा सुरु आहे. भाजपच्या सत्तेला सुरुंग लावण्यासाठी अजित पवारांनी ही रणनिती आखली आहे. भाजपला पुण्यात घाम फोडण्याचा दादांचा गेमप्लॅनमुळं पुण्याच्या निवडणुकीची रंगत वाढलीय.

राज्यात 29 महापालिकांची रणधुमाळी सुरू आहे. निवडणुकीच्या अनुषंगाने स्थानिक पातळीवर युती, आघाडीबाबत चाचपणी सुरू आहे. भाजपने पुण्यात अजितदादांसोबत जाणार नसल्याचं स्पष्ट केल्यानंतर राष्ट्रवादीने नवीन जुळवाजुळव सुरू केली आहे. आता पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची चांगली पकड असून, येथे दोन्ही पक्ष एकत्र लढणार असल्याची चर्चा होती. त्याला अजित पवारांचे प्रदेश सरचिटणीस दत्तात्रय धनकवडे यांनी पुष्टी देत मोठा दावा केला आहे. दोन्ही पक्षांमधील नेत्यांचं आघाडीबाबत बोलणं झालं असून लवकरच त्यांची घोषणा होईल असं धनकवडे यांनी सांगितलं आहे. सोबतच तुतारीचे उमेदवार घड्याळाच्या चिन्हावर लढणार असल्याचा मोठा दावा धनकवडे यांनी केला आहे. 

दरम्यान दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याच्या चर्चांना शरद पवारांची नेत्यांनी मूक संमती दिली आहे. सोबतच आघाडीबाबत सर्व निर्णय वरिष्ठ पातळीवर होतील असं स्पष्ट केलं आहे. मुंबईत झालेल्या राष्ट्रवादी SPच्या बैठकीतही तसा प्रस्ताव देण्याबाबत चर्चा झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

