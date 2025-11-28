English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'....माझी मलाच लाज वाटली', अजित पवारांनी भरसभेत स्वत: दिली कबुली

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात आपल्यालालाच लाज वाटत आहे अशी कबुली दिली आहे. नेमकं असं काय झालं हे जाणून घ्या...  

शिवराज यादव | Updated: Nov 28, 2025, 10:52 AM IST
'....माझी मलाच लाज वाटली', अजित पवारांनी भरसभेत स्वत: दिली कबुली

नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीच्या निमित्ताने सध्या राज्यभर प्रचाराचा धुराळा उडत आहे. अजित पवारही पक्षाला घवघवीत यश मिळावं यासाठी ठिकठिकाणी सभा घेत आहेत. गुरुवारी अजित पवार फुरसुंगी, उरुळी देवाची येथे पोहोचले असता, तेथील रस्त्यांची स्थिती पाहून नाराजी व्यक्त केली. रस्त्यांची स्थिती पाहून पालकमंत्री म्हणून मलाच माझी लाज वाटली अशी कबुलीही त्यांनी दिली. सभेत अजित पवारांनी वाहतूक कोंडी आणि रस्त्याच्या कोंडीवर भाष्य केलं.

Add Zee News as a Preferred Source

"फुरसुंगी, उरुळी देवाची भागात रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे. रस्त्यात खड्डा आहे की खड्ड्यात रस्ता हेच कळत नाही. तुमच्या भागातले काय रस्ते आहेत. खरंच सॅल्यूट तुम्हाला...कसं सहन करता तुम्ही हा ञास...!!! रस्त्यांची अवस्था पाहून पालकमंत्री म्हणून मला लाज वाटली," असं अजित पवार म्हणाले आहेत. 

"फुरसुंगी नगरपरिषदेचं नगराध्यक्ष पद हे मागासवर्गीयांसाठी राखीव असल्याने मी माझा युवा कार्यकर्ता संतोष सरोदेला उमेदवारी दिली आहे. तर 16 प्रभागात 32 उमेदवार रिंगणात आहेत. मित्रांनो खरंतर फुरसुंगी, उरूळी देवाची पुणे मनपात आम्ही समाविष्ट केली होती, त्यामागे उद्देश्य हाच होता की, निधी जास्त मिळेल आणि या गावांचा विकास होईल. पण मध्यंतरी इथं पुन्हा नगरपरिषद मंजूर झाली आणि आज ही निवडणूक लागली. पण गावची परिस्थिती काय? रस्ते प्रचंड खराब आहेत. उरूळी देवाची गावचा रस्ता एवढा खराब झालाय की सांगायची लाज वाटते. पण काही लोकांनी टँक्सचं कारण देऊन इथं नगरपरिषद आणली आणि तेव्हा आश्वासन दिलं की 300 कोटी आणतो. मला सांगा आले का?...नाही ना," असा टोला अजित पवारांनी अप्रत्यक्षपणे विजय शिवतारे यांना लगावला.

"मिञांनो या भागाचा विकास करायचा असेल तर स्वतंत्र महापालिकाच निर्माण करावी लागेल. त्याशिवाय पर्याय नाही. पूर्वी पिंपरी चिंचवड महापालिकासुद्धा नगरपालिका होती. त्यानंतर वाढत्या लोकसंख्येमुळे पिंपरी चिंचवड महापालिका झाली. आज त्यांचा मोठ्या प्रमाणात विकास झाला. याही नगरपरिषदेचा विकास आपण करु," असा शब्द अजित पवारांनी दिला आहे. 

"मी शब्दाचा पक्का आहे. या नगरपरिषदेला मी निधी मिळवून देणारच. वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी हडपसर आणि नगर रोडला उड्डाणपूल हे उभारावेच लागतील. तुमच्या भागातले काय रस्ते आहेत. खरंच सलाम तुम्हाला.कसं सहन करता तुम्ही हा ञास?," अशी विचारणा अजित पवारांनी केली. 

"संतोष आता जरा जाडजूड दिसतोय पण नगराध्यक्ष होऊ द्या. मग बघ तुला कसं पळावं लागेल...आपोआप बारिक होशील. मिञांनो पुढारीपण सोपं नाही...फाट फाट फाटती...ज्याचं त्यालाच माहिती. होय, माझ्यात धमक हे म्हणूनच बारामतीचा विकास करून दाखवला आहे. मला आता महाराष्ट्र घडवायचाय, म्हणून तुमची साथ हवी आहे," अशी हाकही त्यांनी दिली. 
 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Ajit pawarअजित पवारNCP

इतर बातम्या

लहानशा रिक्षानं सायकलला अक्षरश: दिला दणका; व्हायरल होणारा V...

भारत