English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

I Love You ऐकताच अजित पवार वळले अन् केलं असं काही; व्हिडीओ तुफान व्हायरल

Ajit Pawar Wardha Visit: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार वर्धा दौऱ्यावर असून त्यांचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. यामध्ये ते चक्क आय लव्ह यू म्हणताना दिसत आहेत.  

शिवराज यादव | Updated: Aug 21, 2025, 03:45 PM IST
I Love You ऐकताच अजित पवार वळले अन् केलं असं काही; व्हिडीओ तुफान व्हायरल

Ajit Pawar Wardha Visit: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार वर्धा दौऱ्यावर आहेत. अजित पवारांनी वर्धा दौऱ्यात जिल्ह्यातील विविध विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेतला. जिल्हा परिषद, नगरविकास, कृषी व ग्रामविकास, जलसंपदा, वैद्यकीय व शैक्षणिक सुविधा, पाणी व्यवस्थापन, जिल्हा वार्षिक योजना, सेवा ग्राम विकास आराखडा आणि रोजगार निर्मिती या विषयांवर सविस्तर चर्चा करून अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. मात्र अजित पवारांच्या वर्धा दौऱ्यात एका कृतीने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. 

'माझी बायको सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत...'; अजित पवार डोक्यावर हात मारत म्हणाले, 'का गं, कुठे...'

 

अजित पवार पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम आटपून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सहकार नेते सुधीर कोठारी यांच्या घरी जेवणासाठी गेले असते. जेवणानंतर पुढील कार्यक्रमासाठी रवाना होत असता एका कार्यकर्त्याने 'दादा आय लव्ह यू' म्हटलं. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी उत्तर देत ''आय लव्ह यु टू'' असे प्रत्युत्तर दिलं. यानंतर एकच हशा पिकला. सहकार नेते कोठारी यांच्या घरासमोर हे सर्व घडलं. यानंतर हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZEE 24 TAAS (@zee24taas)

सुनेत्रा पवारांबद्दलच्या विधानाची चर्चा

अजित पवारांनी वर्ध्यात पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांना पत्नी सुनेत्रा पवारांसंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. पत्रकाराने अजित पवारांना, "राष्ट्र सेविका बैठकीला सुनेत्रा पवार गेल्या होत्या," असं सांगत प्रश्न विचारला. हा प्रश्न ऐकताच, "मी विचारतो, मला माहित नाही. माझी बायको सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत कुठे कुठे जाते हे मला मिनिट टू मिनिट माहिती नसतं. आपण आत्ताच विचारलेलं आहे. मी आता विचारतो, का गं, कुठे गेली होती?" असं खोचक उत्तर अजित पवारांनी दिलं. 

आधी हात जोडले मग कपाळाला लावले अन्...

तसेच पुढे बोलताना अजित पवारांनी अगदी पत्रकारांसमोर हात जोडत, "काय खरंच ना..." असं म्हटलं. नंतर कपाळाला हात लावत, "तुमचा अधिकार आहे. मात्र काय आपण प्रश्न विचारावेत. अजित पवार वर्ध्यात आला आहे. आपल्या वर्ध्याच्या विकासाच्या दृष्टीने काय विचारता येईल ते दिलं सोडून कुठं अजित पवार काय म्हणेल, कुठं ब्रेकिंग न्यूज देता येईल. मग अजित पवार काय म्हणाला दाखवतील. मग तुमचं काय म्हणणं म्हणत समोरच्यांचं दाखवतील. काय चाललंय?" असा सवाल अजित पवारांनी विचारत नाराजी व्यक्त केली.

अजित पवारांनी यावेळी वर्ध्यात आम्ही विकासकामांसाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू देणार नाही असा शब्द दिला. वर्धा जिल्ह्यातील प्रत्येक प्रकल्प वेळेत व दर्जेदार पद्धतीनं पूर्ण व्हावा, यासाठी संबंधित यंत्रणांना काळजी घेण्याचे निर्देश अजित पवारांनी बैठकीत दिले. ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती व सेवाग्राम विकास आराखड्याद्वारे सर्वसमावेशक प्रगती साधण्यावर आमचा भर असल्याचंही स्पष्ट केलं. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Ajit pawarAjit Pawar in Wardha

इतर बातम्या

खड्डे असलेल्या रस्त्यांवर टोल घेऊ नका; Supreme Court चे आदे...

महाराष्ट्र बातम्या