'मी चालणार नाही म्हटलं होतं, पण...' , अजित पवारांना होती पार्थ पवारांच्या जमीन व्यवहाराची कल्पना? दिली जाहीर कबुली

अजित पवारांनी कोरेगाव पार्क जमीन गैरव्यवहारावर स्पष्टीकरण देताना या प्रकरणाची कल्पना होती अशी अप्रत्यक्ष कबुलीच दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 6, 2025, 10:58 PM IST
'मी चालणार नाही म्हटलं होतं, पण...' , अजित पवारांना होती पार्थ पवारांच्या जमीन व्यवहाराची कल्पना? दिली जाहीर कबुली

अजित पवारांनी कोरेगाव पार्क जमीन गैरव्यवहारावर स्पष्टीकरण देताना या प्रकरणाची कल्पना होती अशी अप्रत्यक्ष कबुलीच दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. अजित पवारांनी सुरुवातीला आपला अजित पवार म्हणून या प्रकरणाशी संबंध नसल्याचं स्पष्टीकरण दिलं. पण पुढं बोलताना त्यांनी चार महिन्यांपूर्वी असं काहीतरी घडत असल्याची कल्पना आपल्याला आली होती असं त्यांनी सांगितलं. आपल्याला चुकीचं काम चालणार नाही अशा संबंधितांना सूचना दिल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं. याचा अर्थ अजित पवार या प्रकरणात पूर्ण अंधारात नव्हते हे स्पष्ट झालं आहे. 

'अशा पद्धतीचं काहीतरी सुरु असल्याचं माझ्या कानावर आलं'

"तीन ते चार महिन्यांपूर्वी अशा पद्धतीचं काहीतरी सुरु असल्याचं माझ्या कानावर आलं होतं. तेव्हा मी असलं काही चुकीचं केलेलं मला चालणार नाही असं सांगितलं होतं. कोणत्याही चुकीच्या गोष्टी कोणीही करु नयेत अशा स्पष्ट सूचना मी दिल्या होत्या. त्यानंतर परत काय झालं मला माहिती नाही. आता वेगवेगळ्या जमिनीबद्दल बरंच काही सांगितलं जातं. त्याची इत्यंभूत माहिती घेणार आहे की कोणती कागदपत्रं आहेत कोणती नाही, कोणी परवानगी दिली, कोणी नाही," असंही अजित पवारांनी सांगितलं. 

पुढे ते म्हणाले की, "मी आजपर्यंत मी जवळच्या किंवा लांबच्या नातेवाईकांसंदर्भात फायदा होण्यासाठी एकाही अधिकाऱ्याला फोन केलेला नाही किंवा सांगितलेलं नाही. उलट मी यानिमित्ताने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जर माझ्या नावाचा वापर करुन कोणी चुकीचं करत असेल किंवा नियमात न बसणारं करत असेल तर माझा पाठिंबा नसेल असं सांगत आहे. मी कायद्याच्या, नियमाच्या चौकटीत राहून काम कऱणारा कार्यकर्ता आहे". 

'मुख्यमंत्र्यांनी जरुर चौकशी करावी'

"मुख्यमंत्र्यांनी जरुर चौकशी करावी. त्यांचा तो अधिकार आहे. जर उद्या कोणत्याही बाबतीत कोणी तक्रार केली तर चौकशी करुन त्याची शहानिशा करणं, सत्यता पडताळणं आणि काय नक्की घडलं आहे हे पाहणं हे  सरकारचं कामच आहे. मी दिवसभर येथे असल्याने त्याची माहिती घेतली नाही. मी माहिती घेऊन उद्या संध्याकाळी भेटेन. काय झालं, कसं झालं. कागदपत्रं कायदेशीर आहेत का? नियमात बसतात का? सगळ्यांची माहिती घेईन वस्तुस्थिती समोर मांडेन," असं अजित पवार म्हणाले आहेत. 

"मी कानावर आल्यानंतर चुकीच्या गोष्टी करु नका सांगितलं होतं. पण स्टॅम्प ड्युटी आणि इतर गोष्टींची शहानिशा करतो. अर्थमंत्री म्हणून काम करत असताना कोणत्याही व्यवहारात, टॅक्सच्या, सगळ्याच्या बाबतीत नियमानेच वागलं पाहिजे. सगळ्या गोष्टी नियमाप्रमाणेच झालंच पाहिजे. कोणीही नियमाच्या बाहेर जाऊन काम करता कामा नये याच मताचा मी आहे," अशी भूमिका अजित पवारांनी मांडली.

'बंगला पार्थ अजित पवारांच्या नावे'

पत्ता तुमच्या घऱचा आहे असं विचारलं असता अजित पवारांनी सांगितलं की, "माझ्या नाही तर तो बंगला पार्थ अजित पवारांच्या नावे आहे. तो पत्ता त्याचा आहे".

"मी सर्व माहिती घेऊनच बोलणार आहे. मी कधीही चुकीच्या कामाचं समर्थन केलेलं नाही. जर चूक झाली तर मी कबूल करतो. पण यात माझा दुरान्वये संबंध नाही. मी कोणाशी चर्चाही केलेली नाही. जेव्हा मुलं सज्ञान होतात तेव्हा त्यांचे व्यवसाय करतात. पण मी कोणत्याही अधिकाऱ्याला किंवा इतर कोणाला मदत करा सांगितलेलं नाही. मी संविधानाला मानणारा, कायद्याने चालणारा आणि इतरांनीही कायद्याने चालावं यासाठी कटाक्षाने प्रयत्न करणारा, कायद्याच्या चौकटी समजावून सांगणारा कार्यकर्ता आहे," असं अजित पवारांनी स्पष्ट केलं आहे. 

