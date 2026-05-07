उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचं हेलिकॉप्टर वादळात अडकलं, खराब हवामानाचा बसला फटका

Ekanth Shinde Helicopter Emergency Landing : उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या हेलिकॉप्टरला वादळी वा-याचा फटका बसला असून खराब हवामानामुळे एमर्जन्सी लॅन्डीग करण्याची वेळ आली. मुंबई रेसकोर्सवरून कल्याणला लग्नाला जात होते, यावेळी कल्याणच्या नजीकच्या वादळात शिंदेंचं हेलिकॉप्टर अडकलं. त्यामुळे अखेर जुहूला हेलिकॉप्टरचं एमर्जन्सी लॅन्डींग करण्यात आलं. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सुरक्षित आहेत.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह हेलिकॉप्टरमध्ये एकूण पाचजण होती. विमान अपघात टळल्याने या सर्वांचे प्राण बचावले असून कोणालाही इजा झालेली नाही. एकनाथ शिंदे हे महालक्ष्मी रेसकोर्सहून लग्नासाठी मुरबाडला जात होते. मात्र लग्नाला जाताना एकनाथ शिंदे यांचं हेलिकाॅप्टर कल्याणला वादळात अडकलं , त्यामुळे हेलिकाॅप्टर परत फिरवून त्याचं जुहू एयरपोर्टवर एमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आलं.
महाराष्ट्राचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा 28 फेब्रुवारी रोजी विमान अपघातात मृत्यू झाला. ते मुंबईहून सकाळी बारामतीला एका कार्यक्रमासाठी जात होते. त्यावेळी त्यांच्या विमानात बिघाड झाला आणि विमान लँडिंगच्यावेळी थेट जमिनीवर कोसळलं. या अजित पवारांसह 6 जणांचा मृत्यू झाला होता. अजित पवार हे महाराष्ट्रातील एक मोठे नेते होते, त्यांच्या अकाली निधनाने सर्वस्थरातून हळहळ व्यक्त करण्यात आली. अजित पवारांच्या या विमान अपघातामुळे आता सर्व पक्षातील नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांना धास्ती बसली आहे. त्यामुळे गुरुवारी एकनाथ शिंदे यांचं हेलिकॉप्टर वादळात अडकल्याची माहिती मिळताच शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये काळजीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. मात्र जुहू येथे सुखरूप लँडिंग करण्यात आल्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्यासह इतर पाच जण सुद्धा सुरक्षित आहेत.