एकनाथ शिंदेंचं गाऱ्हाणं, नाराजी अन्...; अमित शाहांसोबत तब्बल 45 मिनिटं चर्चा, दिल्लीमधील बैठकीची Inside स्टोरी

Eknath Shinde Meets Amit Shah: राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिल्लीत अमित शाह यांची भेट घेतली. यावेळी दोघांमध्ये तब्बल 45 मिनिटं चर्चा झाली.  

शिवराज यादव | Updated: Nov 19, 2025, 08:12 PM IST
Eknath Shinde Meets Amit Shah: राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिल्लीत अमित शाह यांची भेट घेतली. यावेळी दोघांमध्ये तब्बल 45 मिनिटं चर्चा झाली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, एकनाथ शिंदे यांनी अमित शाह यांची भेट घेत राज्यातील राजकीय घटनाक्रमावर चर्चा केली. विशेषतः त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे आपले गाऱ्हाणे मांडण्याचा प्रयत्न केला. इतकंच नव्हे तर आपली नाराजीही बोलून दाखवली आहे. 

एकनाथ शिंदे आणि अमित शाह यांची साधारणपणे पाऊण तास बैठक सुरु होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकनाथ शिंदे यांनी काही नेते वैयक्तिक स्वार्थापोटी काम करत आहेत, त्यांच्याकडून अशा पद्धतीने काम यापुढे होणार नाही याची काळजी आपण घेतली पाहिजे असा सल्ला दिला. तसंच युतीतल्या नेत्यांनी एकमेकांवर टीका टाळली पाहिजे असं मतही मांडलं आहे. 

विधानसभा निवडणुकीतल्या विजयानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये युतीसाठी अत्यंत पोषक वातावरण आहे. मात्र काही नेते ते वातावरण दुषित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे विरोधकांना आयतं कोलीत मिळत आहे. मीडियात नाहक उलटसुलट बातम्या येत आहेत. त्यामुळे जनमानसात उगाचच संभ्रम निर्माण होत आहे. कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण होत आहे. युतीच्या विजयी घोडदौडीत त्यामुळे विनाकारण अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता नाकारतां येत नाही असं एकनाथ शिंदेंनी सांगितलं आहे. 

काही नेते वैयक्तिक स्वार्थापोटी काम करत आहेत त्यांच्याकडून अशा पध्दतीने काम यापुढे होणार नाही याची काळजी आपण घेतली पाहिजे .तसेच युतीतल्या नेत्यांनी एकमेकांवर टीका टाळली पाहिजे. भाष्य करताना प्रत्येकाने संयमाची आणि सामंजस्याची भूमिका घेणे अपेक्षित आहे असंही मत त्यांनी मांडलं आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 

