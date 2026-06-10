'आरोपीवर 307 चा...', एकनाथ शिंदेंचा थेट दिल्लीतून ठाण्याच्या पोलिस कमिश्नरला फोन; वृद्धाला परप्रांतीयाकडून मारहाण केल्याची दखल

Thane News : मंगळवारी ठाण्यातून परप्रांतीय रिक्षाचालकाने एका जेष्ठ नागरिकाला मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सध्या या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून याबाबत नागरिकांनी संताप व्यक्त केलाय. जेष्ठ नागरिकाला मारहाण केलेल्या मुजोर परप्रांतीय रिक्षाचालकाचा शिवसैनिकांनी शोध घेतला आणि त्यांना पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. संबंधित मारहाणीच्या प्रकारावर सर्व स्थरातून संताप व्यक्त होत असताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी थेट ठाण्याचे पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांना फोन लावला, आणि त्या आरोपी रिक्षा चालकावर कलम 307 लावण्याचे सांगितले. सध्या एकनाथ शिंदे हे दिल्ली दौऱ्यावर आहेत, मात्र त्यांनी ठाण्यात घडलेल्या या संतापजनक कृत्याची दखल घेतली.
मंगळवारी 9 जून रोजी एक अँप वापरकर्ता परप्रांतीय रिक्षाचालक हा रस्त्यावर पाण्याच्या गुळण्याकरून थुंकत होता. यावेळी रस्त्यावरून जाणाऱ्या एका वयोवृद्ध जोडप्यातील व्यक्तीने त्याला हटकले. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी असं थुंकून अस्वच्छता पसरवू नये अशी समज दिली. मात्र त्या रिक्षाचालकाला याचा राग आला आणि त्याने जेष्ठ नागरिकासोबत वाद घातला. हा वाद इतका वाढला की परप्रांतीय रिक्षाचालकाने थेट जेष्ठ नागरिकाला मारहाण केली. रिक्षा चालकाने जेष्ठ नागरिक व्यक्तीच्या दिशेने दगड फेकला जो त्याच्या पायावर लागल्याने जेष्ठ नागरिकाला दुखापत झाली. जेष्ठ नागरिक जमिनीवर कोसळले. आजूबाजूला उभे असलेल्या लोकांनी रिक्षाचालकाला थांबवायचा प्रयत्न केला मात्र त्याची अरेरावी सुरूच होती.
संबंधित घटना जेव्हा ठाण्यातील शिवसैनिकांना कळली तेव्हा त्यातील युवासैनिकांनी जेष्ठ नागरिक व्यक्तीला मारहाण करणाऱ्या परप्रांतीय रिक्षाचालकाचा चालकाला शोधून काढण्यासाठी तातडीने हालचाली सुरु केल्या. युवासैनिकांनी अवघ्या काही तासात संबंधित रिक्षाचालकाचा शोध घेतला आणि त्याला शिवसेना स्टाईल चोप देऊन वर्तकनगर पोलिसांच्या ताब्यात दिले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सध्या दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. मंगळवारी परप्रांतीय रिक्षाचालकाकडून जेष्ठ नागरिकाला मारहाण झाल्याची घटना ही उपमुख्यमंत्र्यांचं निवासस्थानापासून हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या ज्युपिटर हॉस्पिटल जवळील रस्त्यावर घडली. तेव्हा एकनाथ शिंदे यांनी सदर घटनेची तात्काळ दखल घेऊन त्यांनी पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांना फोन करून ठाणे तील वृद्ध व्यक्तीला मारहाण केल्याबाबत कारवाई करण्याचे आदेश दिले. एकनाथ शिंदे यांनी जेष्ठ नागरिकाला मारहाण करणाऱ्या रिक्षाचालकावर कलम ३०७ नुसार गुन्हा नोंदवावा असे सांगितले.