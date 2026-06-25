Local Train Murder: रोशनचा एन्काऊंटर करा, मयंक लोहारच्या वडिलांची मागणी; एकनाथ शिंदेंना म्हणाले 'तुम्ही पाहिलंय...'

Eknath Shinde Speaks with Mayank Lohar Father: धावत्या लोकलमध्ये पावसाचं पाणी येत असल्याने दरवाजा बंद करण्यावरुन झालेल्या वादात 22 वर्षीय मयंक लोहारची निर्दयीपणे हत्या करण्यात आली. आरोपी रोशन सुवर्णाने चाकूने वार करत मयंकला ठार केलं. यानंतर पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. या घटनेनंतर मयंकच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला असून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कुटुंबीयांशी संवाद साधत कारवाईचं आश्वासन दिलं आहे. दरम्यान मयंकच्या वडिलांनी आरोपीचा एन्काऊंटर केला जावा अशी मागणी केली आहे.
एकनाथ शिंदेंशी फोनवर बोलताना मयंकच्या वडिलांनी सांगितलं की, "त्याला लवकरात लवकर शिक्षा द्या. त्याला फाशीची शिक्षा द्या. माझ्या मुलाला त्यानं ठार केलं, तुम्ही पाहिलं आहे. त्याला फाशीची शिक्षा द्या, म्हणजे सर्वांना समजेल. त्याने सगळा संसार संपवला आहे".
एकनाथ शिंदेंनी यावेळी त्यांना आमच्या हातून जे शक्य असेल तितकी शिक्षा देऊ. न्याय देऊ, फाशीची शिक्षा देऊ असं आश्वासन दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, काही काळजी करु नका. तुम्ही घाबरु नका. तुम्हाला न्याय मिळेल आणि आरोपीला कठोर शिक्षा देणार असं एकनाथ शिंदेंनी सांगितल्याचं ते म्हणाले.
पोलिसांनी आरोपीचा एन्काऊंटर करावा. माझ्या मुलाला, कुटुंबाला संपवलं आहे. त्याला फाशी देण्याशिवाय पर्याय नाही. जर त्याला बाहेर सोडलं, तर तेच काम करणार आणि लोकांना मारणार. जीव घेणं हाच त्याचा उद्देश दिसत आहे. माझ्या मुलाची काय चूक होती? फक्त दरवाजा बंद करायला सांगितला. बंद केल्यानंतर तो भांडून पुन्हा उघडला. त्याने लोकांचं ऐकून दरवाजा बंद केला होता. त्याला मारण्याची काय गरज होती. आम्हाला न्याय हवा आहे असं सांगताना त्यांचे अश्रू थांबत नव्हते.
आरोपी रोशन सुवर्णाचे वकील अॅड. सुरेंद्र लांडगे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई लोकलमध्ये पावसामुळे दरवाजा बंद करण्याच्या वादातून झालेल्या हत्येप्रकरणी आरोपी रोशन सुवर्णा याला न्यायालयाने 30 जूनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. लोकल ट्रेनमध्ये मयंक लोहार याची हत्या करणाऱ्या रोशन सुवर्णा याला आज रेल्वे पोलिसांनी न्यायालयात हजर केलं.
यावेळी पोलिसांनी न्यायालयात सांगितलं की, रोशनची 7 दिवसांची पोलीस कोठडी आवश्यक आहे. रोशनने हे कृत्य का केले? यामागील कारणांचा तपास करायचा आहे. तसेच ज्या शस्त्राने त्याने मयंकवर वार केले, ते शस्त्रही जप्त करायचे आहे. पोलिसांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, रोशनने मयंकच्या छातीवर आणि पोटावर तीन ते चार वेळा चाकूने वार केले. सुनावणीनंतर न्यायालयाने आरोपी रोशन सुवर्णा याला 30 जूनपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.
मयंक चर्चगेटहून नालासोपारा जाणाऱ्या फास्ट ट्रेनमध्ये चडला होता. ट्रेन अंधेरीतून बोरिवलीच्या दिशेने जात होता. यावेळी आरोपी रोशन बाहेर मुसळधार पाऊस सुरु असताना दरवाजात उभा होता. आत पाणी येत असल्याने इतर प्रवाशांनी त्याला दार बंद करण्याची विनंती केली. पण त्यानंतरही तो दार बंद करायला तयार नव्हता. यावरुन इतर प्रवासी आणि रोशनमध्ये बाचाबाची सुरु झाली. मयंकही दार बंद करण्यास सांगत होता. यावरुनच बाचाबाचीचं रुपांतर वादात झालं. दार बंद करत नसल्याने रोशनला काही प्रवाशांनी मारहाण केली. त्यानंतर त्याने बॅगमधून चाकू काढला आणि मयंकवर सपासप वार केले. इतर प्रवाशांना काही कळायच्या आतच मयंक