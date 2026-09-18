Eknath Shinde Forgotten Phone In Flight : सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आपल्या काही सहकाऱ्यांसोबत लंडन दौऱ्यावर गेले होते. यावेळी एकनाथ शिंदे यांना तीन पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. यात ब्रिटीश संसदेच्या 'हाऊस ऑफ लॉर्डस'मध्ये 'कॉमनवेल्थ लिडरशीप रेकग्नेशन', 'हाऊस ऑफ कॉमन्स'मध्ये 'स्टेटसमनशिप' आणि महाराष्ट्र मंडळाच्यावतीने 'ग्लोबल प्राईड ऑफ महाराष्ट्र' या पुरस्कारांचा समावेश होता. लंडन भेटीदरम्यान एकनाथ शिंदे यांनी काही मान्यवरांची भेट घेतली यात भारताचा स्टार क्रिकेटर विराट कोहलीचा सुद्धा समावेश होता. या लंडन दौऱ्यावरून 12 सप्टेंबर रोजी एकनाथ शिंदे हे मुंबईत परतले. मात्र लंडन ते मुंबई असा प्रवास ज्या ब्रिटिश एअरवेजच्या विमानातून त्या प्रवासादरम्यान एकनाथ शिंदे त्यांचा मोबाईल फोन विमानात विसरले. घरी आल्यावर त्यांच्या ही बाब लक्षात आली आणि त्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांचा फोन परत मिळवण्यासाठी यंत्रणांची धावाधाव सुरु झाली.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे ऍपल चा मोबाईल फोन वापरतात. ज्यावेळी एखादी महत्वाची बैठक असते तेव्हा ते फोन त्यांच्या सहाय्यकाकडे देतात. मात्र इतरवेळी हा फोन त्यांच्याकडेच असतो. मुंबई ते लंडन आणि लंडन ते मुंबई असा प्रवास करताना दोन्ही वेळा एकनाथ शिंदे यांनी ब्रिटिश एअरवेजने प्रवास केला. लंडनला जतन त्यांनी स्विझर्लंडमध्ये थांबा घेतला मात्र पुन्हा मुंबईला येताना सलग नऊ तास परतीचा प्रवास केला. 12 सप्टेंबर रोजी एकनाथ शिंदे यांचे विमान पहाटे 2 वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर लँड झाले. एकनाथ शिंदे यांच्या स्वागताला प्रकाश सुर्वे, मुरजी पटेल आणि तुकाराम काते हे शिवसेना आमदार आणि त्यांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. तसेच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुद्धा एअरपोर्टवर होती. त्यामुळे फ्लाईट लँड झाल्यावर हारतुरे स्वीकारण्यात आणि माध्यमांना प्रतिक्रिया देण्यात एकनाथ शिंदे गुंग झाले.
रात्री 3 च्या सुमारास एकनाथ शिंदे जेव्हा घरी आले तेव्हा त्यांना आठवलं की त्यांचा मोबाईल फोन सापडत नाहीये. आधी घरी शोधाशोध केल्यावर फोन ब्रिटीश एअरवेजच्या विमानात राहिल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर लगेचच उपमुख्यमंत्रांच्या सुरक्षेत असलेल्या पोलिसांना याची माहिती देण्यात आली. विमानतळावरील ब्रिटीश एअरवेजच्या सुरक्षा कार्यालयाशी संपर्क करण्यात आला. सामान्यपणे जेव्हा प्रवासी विमानातून खाली उतरतात तेव्हा विमान कंपन्यांकडून संपूर्ण विमानाची तपासणी करण्यात येते. यात प्रवासी कोणती वस्तू विसरले असल्यास ती संबंधित विभागाकडे जमा करण्यात येते. उपमुख्यमंत्र्यांचा फोन शोधण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी विमानतळावर शोधाशोध केली आणि अखेर पहाटे ५ वाजायच्या सुमारास एकनाथ शिंदे यांचा फोन सापडला. मोबाईल फोन मिळेपर्यंत एकनाथ शिंदे सुद्धा निवासस्थानी जागेच होते. मोबाईल फोन मिळाल्यानंतर त्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला.