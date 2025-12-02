'लाडकी बहीण योजना मी केली, कोणीही मायका लाल....'; एकनाथ शिंदेंचं मोठं विधान

Eknath Shinde Laadki Bahin Yojna: नगरपरिषद निवडणूकीत प्रचारासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे धावाधाव करत असल्याचे रात्री विटा मधील सभेत दिसून आले. विटा नगर परिषदेच्या प्रचारसभेत प्रचाराची 10 वाजताची वेळ संपल्यानंतर एकनाथ शिंदे सभास्थळी दाखल झाले. एकनाथ शिंदे यांनी धावत स्टेजवर जात वेळ संपल्याने अवघी काही मिनिटं उपस्थितासमोर भाषण केलं. सभेला यायला वेळ झाला, पण लाडक्या बहिणी आणि लाडक्या भावांना भेटण्यासाठी मी वेळ काढून आलोच. लाडक्या बहिणीने विधानसभेत इतिहास घडवलाय तसाच इतिहास विटा, आटपाडीमध्ये या लाडक्या बहिणी घडवतील असा विश्वास एकनाथ शिंदेंनी व्यक्त केला.
नगर विकास खात्याच्या माध्यमातून विटा शहरासाठी मोठा निधी दिला,अजूनही निधी कमी पडू देणार नाही,असे आश्वासन देत विटा नगरपरिषद आणि आटपाडी नगरपंचायत वर भगवा फडकवा असं आवाहन एकनाथ शिंदेंनी मतदारांना आवाहन केलं. आता वेळा संपल्यावर केलेल्या या भाषणावर निवडणूक आयोग आणि विरोधक काय भूमिका घेतात हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
महाराष्ट्रातील करोडो लाडक्या बहिणींचा भाऊ ही ओळख माझ्यासाठी खूप मोठी आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात जेवढ्या योजना झाल्या नाही, तेवढ्या योजना आपण अडीच वर्षाच्या कार्यकाळात केल्या असं विधान देखील एकनाथ शिंदे यांनी केलं. महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजना मी मुख्यमंत्री असताना केली. ती आता कोणीही मायका लाल बंद करू शकत नाही आणि ते करू देणार नाही, असा शब्दही त्यांनी दिला.
"विधानसभेत इतिहास रचला तसाच इतिहास, नगरपरिषदमध्ये रचायचा आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना मी सुरू केली, ती कोणी बंद करु शकत नाही. अनेक योजना या एकनाथ शिंदेने केल्या, एवढ्या योजना कधी न झाल्या तेवढ्या केल्या. या महाराष्ट्रातल्या करोडो लाडका बहिणींचा मी लाडका भाऊ ही ओळख मला पुरेशी आहे. मी तुम्हाला भेटायला आलो आहे. एकनाथ शिंदे जे बोलतो ते करून दाखवतो. जे प्रेम तुम्ही मला दिलं आहे, ते कदापि एकनाथ शिंदे विसरणार नाही. याची जाण ठेवून या विटा नगरपरिषद मध्ये लागणारा पैसा मी देणार, कमी पडू देणार नाही," असं एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत.
"तुम्ही मतदान करणार म्हणजे येणाऱ्या भविष्याचा फैसला करणार आहात. तो फैसला इतिहास घडवेल. तुमचे एक मत परिवर्तन घडवेल, तुमचे एक मत विकास घेऊन येईल. विटा शहर एकनाथ शिंदेने आज पासून दत्तक घेतलं. त्याची सगळी जबाबदारी माझी आहे. तुमची सगळी कामे हा एकनाथ शिंदे तुमचा लाडका भाऊ केल्या शिवाय राहणार नाही," असंही त्यांनी सांगितलं.