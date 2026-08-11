एकनाथ शिंदेंचे तुकाराम मुंढेंच्या FDA ला आदेश; सह्याद्रीवरील बैठकीत केल्या स्पष्ट सूचना, म्हणाले 'यापुढे...'

अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वात राज्यभरात धडक कारवाई केली जात आहे. नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या राज्यातील अनेक रेस्तराँ, हॉटेल्स आणि क्लबना एफडीएने टाळं ठोकलं आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईचा धसका घेत अनेक आस्थापना नियमांची अंमलबजावणी करत आहे. दूध भेसळ करणाऱ्यांविरोधातही तुकाराम मुंढे यांनी मोहीम उघडली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दूध, पनीरसह अन्न भेसळखोरांवर संघटीत गुन्हेगारी अंतर्गत म्हणजेच मकोकाअंतर्गत कारवाई करावी अशा सूचना केल्या आहेत.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून एकनाथ शिंदे यांच्यासमो सादरीकरण करण्यात आलं. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही कडक निर्देश दिले आहेत. दूध, पनीरसह अन्न भेसळखोरांवर संघटीत गुन्हेगारी अंतर्गत कारवाई करण्याचा आदेश त्यांनी दिला आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी आणि विशेषतः लहान मुलांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या दूध, दुग्धजन्य पदार्थ भेसळखोरांवर संघटित गुन्हेगारी अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात यावेत असं त्यांनी सांगितलं आहे.
"अन्नात भेसळ करणे हा केवळ साधा गुन्हा नसून तो थेट नागरिकांच्या जीवाशी खेळ आहे. लहान मुले मोठ्या प्रमाणावर दूध पितात, बनावट पनीर आणि भेसळयुक्त अन्नपदार्थांमुळे कर्करोग सारख्या दुर्धर आजाराला तोंड द्यावे लागू शकते. भेसळखोर थेट या लहान मुलांच्या आयुष्याशी खेळत आहेत. अशा प्रकारचे कृत्य करणाऱ्या समाजकंटकांवर कोणत्याही प्रकारची नरमाई न दाखवता अशा गुन्हेगारांवर 'मकोका' अंतर्गत कारवाई करून त्यांच्यावर जरब बसवावा," असे त्यांनी सांगितले.
मुंबई |— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) August 11, 2026
'विकसित महाराष्ट्र - २०४७' अंतर्गत सन २०२६-२७ या वर्षासाठी विभागासाठी निश्चित करण्यात आलेले टप्पे व त्यांच्या पूर्ततेसाठी करण्यात येत असलेली कार्यवाही संदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक घेण्यात आली. यावेळी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या वतीने सादरीकरण करण्यात… pic.twitter.com/ldHW6PRBFv
या भेसळखोरांवर कारवाई करताना त्यांचेवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्यात यावा, जेणेकरून त्यांना कायदेशीर पळवाटा मिळणार नाहीत, असेही ते म्हणाले.
तसेच, या प्रकरणांमधील कायदेशीर प्रक्रिया अधिक बळकट करण्यासाठी विशेष पावले उचलण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. ज्यांच्यावर कारवाई होते, त्यांच्या खटल्यांचे कामकाज न्यायालयात सुरू असताना कोणतीही कायदेशीर त्रुटी उरता कामा नये. यासाठी नामवंत व ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञांची मदत घेण्यात यावी आणि यासाठी तातडीने एक विशेष लीगल टीम तयार करण्यात यावी, असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यात दूध भेसळ करणाऱ्या टोळीचा पुणे ग्रामीण पोलिसांनी पर्दाफाश केला होता. याच प्रकरणी आणखी दहा जणांना अटक करण्यात आली आहे. मंचर पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. यासह अटक झालेल्यांची संख्या 24 वर पोहोचली आहे. आजच्या कारवाईत ही राजकीय पक्षांशी संबंधित व्यक्ती असल्याची चर्चा सुरु आहे.
4 जुलैला राज्यातील पाच जिल्ह्यांमध्ये एकाचवेळी छापा टाकण्यात आला होता. एफडीए आणि पुणे ग्रामीण पोलिसांनी टोळीचा पर्दाफाश केला होता. या कारवाईत अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांशी निगडित व्यक्तींना अटक करण्यात आल्याची अन माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटलांचे निकटवर्तीय असल्याची जोरदार चर्चा रंगली होती. मात्र वळसे पाटलांनी माझा या दूध भेसळीशी संबंध नसल्याचा दावा केला होता.
वास न येणारा शाम्पू, दुधाची पावडर, केमिकलसह इतर भेसळयुक्त पदार्थ वापरुन दुधात भेसळ केली जात होती. या दहा आरोपींना आज न्यायालयात हजर केलं असता त्यांना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आलीये.
अमूल, गोकुळ यांसारख्या नामांकित दूध कंपन्यांच्या दुधात भेसळ करून भेसळयुक्त आवश्यक असलेल्या पिशव्या छापणाऱ्या कारखान्यावर पोलिसांनी कारवाई केली आहे. वसई येथे हा कारखाना आहे. गुन्हे शाखेच्या पथकाने कारखान्यातून वेगवेगळ्या कंपन्यांचे बनावट शिक्के, छपाई साहित्य पोलिसांनी जप्त केले.याप्रकरणी चौघांना अटक केल्याची माहिती उपायुक्त नवनाथ ढवळे यांनी दिली.
कंपनीच्या मूळ पिशव्यांमधील दूध काढून, त्यात पाणी मिसळून पुन्हा सील करीत असल्याचे आढळले. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. ही व्यक्ती पिशव्या कुठून आणतो
याबाबत पोलिसांनी चौकशी केली. त्यावेळी या रॅकेटमधील सूत्रधार तेलंगण येथे असल्याचे कळले. पोलिसांच्या पथकाने त्याच्या मुसक्या आवळल्यानंतर वसईच्या बाबुभाई शहाणी कंपाउंड येथील फॅक्टरीचे नाव समोर आले. पोलिसांनी या कारखान्यावर छापा टाकून पिशव्या छापणाऱ्या दोघांना ताब्यात घेतले. ते भेसळ करणाऱ्यांना पिशव्या पुरवत असल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे.