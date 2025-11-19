महाराष्ट्रात मोठी घडामोड! नाराजी नाट्य सुरु असतानाच शिंदे अचानक दिल्लीला रवाना, 'तो' निर्णय BJP वरिष्ठांना कळवणार

Eknath Shinde in Delhi: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने सध्या सर्वच पक्षांमध्ये जोरदार इनकमिंग सुरु आहे. विशेष म्हणजे महायुतीमधील मित्रपक्ष भाजपा आणि शिवसेनेत एकमेकांच्या नेत्यांना पक्षात घेण्यासाठी चढाओढ सुरु आहे. यावरुन शिवसेना मंत्र्यांनी नाराजी जाहीर करत मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकला. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरुवात तुम्हीच केली सांगत शिवसेना नेत्यांना सुनावलं. त्यानंतर आता अंतर्गत प्रवेश दिले जाऊ नयेत यावर मुख्यमंत्री आणि आमचं एकमत झाल्याचं एकनाथ शिंदेंनी सांगितलं आहे. या सर्व घडामोडींदरम्यान एकनाथ शिंदे अचानक दिल्ली दौऱ्यावर गेले आहेत. एकनाथ शिंदे दिल्ली दौऱ्यावर गेल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
शिवसेना नेते नाराज असतानाच एकनाथ शिंदे दिल्लीला रवाना जाले आहेत. एकनाथ शिंदे आपली नाराजी वरिष्ठांच्या कानावर घालणार असल्याचं समजत आहे. राज्य नेतृत्वाकडून युती धर्माचं पालन होत नाही यावरही चर्चा होणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वितुष्ठ निर्माण होऊ नये, गोंधळाचे वातावरण निर्माण होऊ नये, राज्यातील राजकीय गोंधळ , राज्यातील पक्ष प्रवेश या सर्व मुद्द्यांवर ही भेट होणार असल्याचं समजत आहे.
अमित शाह यांची 7 वाजल्यानंतर एकनाथ शिंदे भेट घेणार आहेत. त्यानंतर रात्रीच एकनाथ शिंदे बिहारला जाणार आहेत. बिहारमध्ये उद्या शपथविधी होणार आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना अंतर्गत प्रवेश टाळण्यावर माझ्यात आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये एकमत झालं असल्याची माहिती दिली. मुख्यमंत्रीही आपल्या कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना कडक सूचना देतील आणि महायुतील कुठेही मिठाचा खडा पडणार नाही, गालबोट लागणार नाही आणि मतभेद होणार नाही असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
"मतभेद होता कामा नये, महायुतीला कुठेही गालबोट लागता कामा नये. महायुतीने लोकसभा, विधानसभा लढलो. महायुती म्हणून एकत्र लढत आपण ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत वातावरण बिघडू नये, खराब होऊ नये अशा प्रकारची भूमिका मुख्यमंत्री आणि माझी आहे," असं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं आहे.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, "मुख्यमंत्र्यांनीही आता भाजपा-शिवसेना, शिवसेना-भाजपा किंवा महायुती असे जे अंतर्गत प्रवेश आहेत हे कोणत्याही परिस्थितीत घेतले जाऊ नयेत असं सांगितलं आहे. प्रत्येकाने पक्षाच्या आचारसंहितेचं पालन केलं पाहिजे, मीदेखील आमच्या सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना सूचना दिल्या आहेत. मुख्यमंत्रीही आपल्या कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना कडक सूचना देतील आणि महायुतील कुठेही मिठाचा खडा पडणार नाही, गालबोट लागणार नाही आणि मतभेद होणार नाही याची काळजी घेतील".
1) भाजप सेनेचे नेते, नगरसेवक व पदाधिकारी यांचा पक्षप्रवेश आपल्या पक्षात करून घेत आहेत
2) ज्यांच्या विरोधात निवडणुका लढल्या त्याच उम्मीद्वार ला भाजप आपल्या पक्षात घेत आहे
3) शिंदेच्या अनेक नेत्यांना किव्हा पालकमंत्री ना , विश्वासात न घेता अनेक निर्णय दिले जातात किव्हा निधी वळवला जातो
4) येऊ घातलेल्या निवडणुकीत युतीचा धर्म पाळला जात नाही
5) निधी मिळवण्यासाठी ही शिंदेच्या मंत्याना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
6) संभाजीनगर, कल्याण डोंबिवली, अंबरनाथ, कोकण या ठिकाणी भाजपने असे प्रवेश करून घेतलेत. युतीचा धर्म पाळला नाही