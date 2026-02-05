English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर सुनेत्रा पवार यांचा पक्षातील नेत्यांना, मंत्र्यांना फोन, म्हणाल्या यापुढे...

उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर सुनेत्रा पवार यांचा पक्षातील नेत्यांना, मंत्र्यांना फोन, म्हणाल्या 'यापुढे...'

Sunetra Pawar call to party leaders and ministers: अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली असून, आता पक्षाची सूत्रंही हाती घेण्याची तयारी सुरु केली आहे. नुकतंच त्यांनी पक्षाच्या सर्व नेते आणि मंत्र्यांना फोन केला.  

शिवराज यादव | Updated: Feb 5, 2026, 05:38 PM IST
उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर सुनेत्रा पवार यांचा पक्षातील नेत्यांना, मंत्र्यांना फोन, म्हणाल्या 'यापुढे...'

Sunetra Pawar call to party leaders and ministers: अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली असून, आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासह राज्याचा कारभार हाती घेतला आहे. राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ठरलेल्या सुनेत्रा पवार यांच्याकडे राज्य उत्पादन शुल्क, क्रीडा आणि युवा आणि अल्पसंख्याक विकास खात्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्रिपदानंतर आता सुनेत्रा पवार पक्षाची सूत्रंही हाती घेण्याच्या तयारीत आहेत. यादरम्यान त्यांनी पक्षातील नेते, मंत्र्यांशी संवाद सुरु केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

सुनेत्रा पवारांचा नेते, मंत्र्यांना फोन

सुनेत्रा पवारांनी नुकतंच त्यांनी पक्षाच्या सर्व नेते आणि मंत्र्यांना फोन केला असल्याची माहिती आहे. उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर सुनेत्रा पवार यांचा पक्षातील नेत्यांना, मंत्र्यांना फोन केला. यावेळी त्यांनी कठीण काळात पाठीशी राहिल्याबद्दल सर्वांचे आभार मानले आहेत. पुढे देखील अशी तुम्ही साथ राहु द्या असं मंत्री, आमदार आणि नेत्यांना त्यांनी आवाहन केलं आहे. 

शरद पवार आणि सुनेत्रा पवार आमने-सामने

अजित पवारांच्या निधनानंतर बारामतीमधील सहयोग सोसायटीमध्ये शोकसभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, शरद पवार, जय पवार, नीता पाटील, विजया पाटील, श्रीनिवास पवार, रोहित, राजेंद्र, रणजित पवार असे सर्वजण उपस्थित होते आणि सर्वांच्या भेटी घेतल्या. शरद पवारही तिथे पोहोचले होते. यावेळी तेदेखील खुर्चीत बसून पवार कुटुंबासह शोकसभेसाठी आलेल्या सर्वांची भेट घेताना दिसले. शोकसभेच्या निमित्ताने शरद पवार आणि सुनेत्रा पवार आमने-सामने आले होते. दरम्यान यावेळी त्यांच्यात काय चर्चा झाली हे समोर आलेलं नाही.  

शरद पवारांनी नातवांना दिले कामकाजाचे धडे

विद्या प्रतिष्ठानच्या विश्वस्तांच्या बैठकीदरम्यान आजोबा शरद पवारांनी नातू पार्थ आणि जय पवार यांनी संस्थेच्या कामकाजाचे धडे दिल्याचं समजत आहे. संस्थेचं कामकाज नेमकं कसं चालतं? अजित पवारांची भूमिका नेमकी कशी होती? विद्या प्रतिष्ठानमधील अजित पवारांचं काम तुम्हाला पुढे कसं नेता येईल? संस्थेच्या कामकाजासंबंधी पार्थ आणि जय यांना इतर विश्वस्तांकडून सविस्तर माहिती देण्यात आली. 

विद्या प्रतिष्ठानच्या विश्वस्तांच्या बैठकीत पार्थ आणि जय पहिल्यांदाच सहभागी झाले होते. मात्र संस्थेत अजित पवारांची जागा कोण घेणार? याबाबत माञ अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
sunetra pawarAjit pawarNCPparth pawarJay Pawar

इतर बातम्या

“मैं टिचर हूं, कुछ भी कर सकता हूं” म्हणत ट्यूशन हॉलमध्ये वि...

महाराष्ट्र बातम्या