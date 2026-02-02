English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मोठी बातमी! उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचा पहिला निर्णय

Baramati plane Crash: 28 जानेवारी 2026 रोजी विमान अपघातामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं निधन झालं. या वेळी त्यांच्यासह विमान अपघातात मृत्यू पावलेल्या अंगरक्षक विदीप जाधव यांच्या निधनाने कुटुंबावर मोठे संकट ओढावले आहे. त्यामुळे विदिप जाधव यांच्या पत्नीला नोकरी मिळावी अशी मागणी केली जात होती. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पहिला निर्णय घेतला आहे. सविस्तर जाणून घ्या.

प्रिती वेद | Updated: Feb 2, 2026, 02:00 PM IST
Videep Jadhav: फलटण तालुक्यात सध्या दुःखाचे वातावरण आहे. अलीकडेच झालेल्या विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत कर्तव्यावर असलेले अंगरक्षक विदीप जाधव यांचे दुर्दैवी निधन झाले. या घटनेने संपूर्ण राज्याला धक्का बसला असून जाधव कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. कर्तव्यनिष्ठ पोलीस म्हणून ओळख असलेल्या विदीप जाधव यांच्या जाण्याने केवळ एक अधिकारीच नाही तर एका कुटुंबाचा आधार हरपला आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या सांत्वण भेट देतील अशी बातमी समोर आली होती. या मागणी संदर्भात उपमुख्यमंत्री झालेल्या सुनेत्रा पवार यांचा हा पहिला आणि महत्त्वाचा निर्णय ठरत आहे.

अपघातानंतर जाधव कुटुंबीयांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. घरातील कर्ता पुरुष अचानक गेल्याने कुटुंबासमोर अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. विदीप जाधव यांच्या पश्चात पत्नी, 2 लहान मुले तसेच आई-वडील असा परिवार आहे. सर्वांच्या जबाबदाऱ्या एकट्या पत्नीवर आल्या असून भविष्याबाबत चिंता वाढली आहे.

विदीप जाधवचा संघर्ष
विदीप जाधव यांनी वडिलांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पोलीस सेवेत प्रवेश केला होता. प्रामाणिक कर्तव्य बजावत असताना त्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्याने संपूर्ण कुटुंबाचे आयुष्य बदलून गेले आहे. घरखर्च, मुलांचे संगोपन आणि शिक्षण यांचा मोठा भार आता कुटुंबावर पडला आहे.

या कठीण काळात आमदार रोहित पवार यांनी विदीप जाधव यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च उचलण्याची ग्वाही दिली आहे. मात्र कुटुंबाची प्रमुख मागणी अशी होती की विदीप जाधव यांच्या पत्नीला योग्य नोकरी मिळावी, जेणेकरून कुटुंबाला कायमस्वरूपी आधार मिळू शकेल. आत्त ही मागणी सुनेत्रा पवार यांनी मान्य केली आहे. 

अपघाताचा धक्का
अपघाताच्या दिवशी नेमके विमानात कोण होते, याची माहिती कुटुंबीयांना नव्हती. त्या दिवशी कोणताही फोनवर संवादही झाला नव्हता. त्यामुळे अपघाताची बातमी समजताच कुटुंबाला मोठा धक्का बसला.

आता शासनाकडून ठोस मदतीची अपेक्षा व्यक्त होत असताना जाधव कुटुंबीयांना न्याय आणि सुरक्षित भविष्य मिळावे, अशी मागणी मान्य झालेली आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
job for martyr familyPolitical Breaking newsRohit Pawar supportMaharashtra big updateउपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार

