English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'कोर्टाच्या आदेशानंतरही कबुतरांना खाऊ घालतायत'; कबुतरखान्याबाबत राज ठाकरेंनी दिली प्रतिक्रिया

Intern | Updated: Aug 14, 2025, 04:53 PM IST

कबुतरखानाप्रकरणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी रोखठोक भूमिका मांडली. कबुतरखान्याबाबत हायकोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे सगळ्यांना वागावं लागेल. जैन मुनींना देखील हे समजले पाहिजे.  कबुतरांना खायला घालू नये, असा न्यायालयाचा आदेश आहे. त्यामुळे जे कोणी कबुतरांना खायला घालतील त्यांच्यावर पोलिसांनी कारवाई करावी, असं राज ठाकरेंनी म्हटलं.  जैनांकडून दादरच्या कबुतरखान्याजवळ आंदोलन झालं तेव्हा त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे होती, असंही राज ठाकरे म्हणाले. इतकंच नाही तर कबुतरखान्याबाबत मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनीही राज ठाकरेंनी चांगलंच सुनावलं. लोढा मंत्री आहेत ते एका समाजाचे नाही तर राज्याचे मंत्री आहेत असंही राज ठाकरेंनी म्हटलं. 

 

About the Author
Tags:
Kabutarkhana caseRaj ThackerayMNS presidentoutspoken standHigh Court decision

इतर बातम्या

आता 9 कॅरेटचे दागिने देखील खरेदी करता येणार; 9 कॅरेटमध्ये क...

महाराष्ट्र बातम्या