मांसाहार बंदीचा फज्जा, बेकायदेशीर आदेश मोडून विक्री, पालिकेसमोर कोंबड्या सोडत पवारांच्या राष्ट्रवादीचं आंदोलन

Maharashtra Meat Ban:  राज्यात आज अनेक पालिका क्षेत्रात मांसाहार बंदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयाला विरोध करत अनेक ठिकाणी मांसाहार विक्री करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. 

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 15, 2025, 08:18 PM IST
Maharashtra Meat Ban: राज्यात आज अनेक पालिका क्षेत्रात मांसाहार बंदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यान पालिकांच्या या निर्णयाला विरोध करत अनेक ठिकाणी मांसाहार विक्री करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. संविधानानं आम्हाला खाण्याचा आणि विक्री करण्याचा अधिकार दिल्याचं म्हणत खाटीक समाज आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं. तर कल्याण-डोंबिवली पालिकेसमोर देखील आंदोलन करण्यात आलं.

15 ऑगस्टला चिकन, मटण विक्री न करण्याच्या पालिकेच्या फर्मानाचा फज्जा उडाला आहे. पालिकांनी काढलेल्या निर्णयानंतरही अनेक ठिकाणी
चिकन आणि मटणाची विक्री सर्रासपणे विक्री सुरू असल्याच पाहायला मिळालं.  सुरूवातीला कल्याण- डोंबिवली पालिकेनं चिकन-विक्री बंदी करण्याचा
निर्णय घेतला होता. 

पवारांच्या राष्ट्रवादीचं KDMCसमोर कोंबड्या सोडत आंदोलन

मात्र, याच पालिका क्षेत्रात अनेक ठिकाणी चिकन सेंटर आणि हॉटेल्सवर मांसाहार मिळत असल्याचं समोर आलं. तसंच
कल्याण-डोंबिवली पालिकेसमोर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीनं आंदोलन करत पालिकेच्या निर्णयाचा निषेध नोंदवला.

दरम्यान नाशिक शहरात चिकन, मटण विक्रीची बंदी झुगारुन मटणाची दुकानं आणि कत्तलखाने सुरुच ठेवण्यात आली. नाशिक महापालिकेने आज शहरातील सर्व कत्तलखाने बंद ठेवावेत असे लेखी आदेश दिले होते. मात्र मनपाचे या आदेश झुगारत शहरातील 800 पेक्षाही अधिक कत्तलखाने आणि मटन विक्री दुकाने सुरू ठेवण्यात आली होती.  

'मांसाहार बंदीचे आदेश सरकारनं काढले नाहीत'

दरम्यान सरकारनं मांसाहार बंद ठेवण्याचे आदेश काढलेले नाहीत. काय खायचं आणि काय खाऊ नये याचं स्वातंत्र्य प्रत्येकाला असल्याचं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.

15 ऑगस्टला मांसाहार विक्री बंद ठेवण्याच्या निर्णयावर सत्ताधाऱ्यांकडून वेगवेगळे तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. तर दुसरीकडे या निर्णयाला विरोधकांनी कडाडून विरोध केला आहे. एवढंच नव्हे तर अनेक पालिका क्षेत्रात मांसाहार बंदीच्या निर्णयाचा फज्जा देखील उडवण्यात आला.

FAQ

राज्यातील कोणत्या पालिका क्षेत्रात मांसाहार बंदीचा निर्णय घेण्यात आला?

कल्याण-डोंबिवली आणि नाशिक यांसह अनेक पालिका क्षेत्रात 15 ऑगस्टला मांसाहार बंदीचा निर्णय घेण्यात आला.

कल्याण-डोंबिवली पालिकेने काय आदेश दिला होता?

कल्याण-डोंबिवली पालिकेने 15 ऑगस्टला चिकन आणि मटण विक्रीवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला होता.

या बंदीच्या निर्णयाला कोणत्या गटांनी विरोध केला?

खाटीक समाज आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने या बंदीच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

