/शेतकऱ्यांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा! दुष्काळ निवारण उपसमिती जाहीर, या ठिकाणी पंचनामे होणार सुरु

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत राज्यातील दुष्काळावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. या बैठकीत मंत्र्यांकडून दुष्काळाचा प्राथमिक अहवाल घेतला गेला आहे. शनिवारपर्यंत दुष्काळाची पहिली अधिसूचना काढली जाणार आहे. तर उद्यापासून म्हणजे बुधवार २३ सप्टेंबरपासून पंचनामे सुरु करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. तर दुष्काळग्रस्त भागात उपाययोजनांना सुरुवात झाली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिली आहे.
शिवाय महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती प्रत्येक आठवड्याला बैठक घेऊन आढावा घेणार आहेत. समितीच्या अहवालानुसार दुष्काळ उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.